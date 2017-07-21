Гонщик Николаев не смог завершить 13-й этап «Шелкового пути» из-за поломки редуктора
ЧЖУНВЭЙ (Китай), 21 июл —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский пилот «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев не смог завершить 13-й этап ралли-марафона «Шелковый путь» 2017 года из-за поломки редуктора, сообщил журналистам руководитель команды Сергей Савостин.
Очередной этап «Шелкового пути"-2017 прошел по маршруту
«Поломка моста переднего редуктора произошла примерно на 128−129-м километре на выходе из песков, — рассказал Савостин. — Сняли кардан, отключили весь передний привод, поехали на заднем. Финишировали на первом спецучастке, но дальше смысла ехать не было — второй спецучасток был не менее тяжелым, ехать на одном мосту было нецелесообразно. А заниматься заменой редуктора — это тоже большая потеря времени».
«Если бы это было в начале гонки, то пошли бы на это, а сегодня практически последний день гонки, и нет большой разницы — что получить штраф, что потратить три часа на ремонт. Приедет на бивуак, отремонтируем, и завтра он стартует. Понятно, что результат на этой гонке у экипажа Николаева низкий», — добавил он.
Заключительный этап ралли «Шелковый путь» состоится в субботу.
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