Гонщик Николаев не смог завершить 13-й этап «Шелкового пути» из-за поломки редуктора

Очередной этап «Шелкового пути"-2017 прошел по маршруту Алашань-юци — Чжунвэй (Китай) и состоял из двух спецучастков.

«Поломка моста переднего редуктора произошла примерно на 128−129-м километре на выходе из песков, — рассказал Савостин. — Сняли кардан, отключили весь передний привод, поехали на заднем. Финишировали на первом спецучастке, но дальше смысла ехать не было — второй спецучасток был не менее тяжелым, ехать на одном мосту было нецелесообразно. А заниматься заменой редуктора — это тоже большая потеря времени».

«Если бы это было в начале гонки, то пошли бы на это, а сегодня практически последний день гонки, и нет большой разницы — что получить штраф, что потратить три часа на ремонт. Приедет на бивуак, отремонтируем, и завтра он стартует. Понятно, что результат на этой гонке у экипажа Николаева низкий», — добавил он.

Заключительный этап ралли «Шелковый путь» состоится в субботу.