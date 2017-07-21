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21 июля 2017, 12:13 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Экипаж Сотникова выиграл 13-й этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

ТАСС, 21 июля. Экипаж команды «КамАЗ-мастер» россиянина Дмитрия Сотникова финишировал на первом месте на 13-м этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Он показал время 5 часов 29 минут.

Второе место на этапе занял КамАЗ-мастер Антона Шибалова третье — экипаж Айрата Мардеева. Увеличить
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Второе место занял «КамАЗ-мастер» Антона Шибалова (отставание 3 минуты), третье — экипаж команды «КамАЗ-мастер» Айрата Мардеева (5 минут 18 секунд). В общем зачете после 13 этапов Сотников сохранил за собой первую строчку со временем 43 часа 45 минут 38 секунд, второй — Шибалов (+6.04), третьим идет Мардеев (+23.12).

В зачете внедорожников первый результат на этапе показал француз Стефан Петерансель из команды Peugeot (5 часа 12 минут 59 секунд). Вторым финишировал партнер по команде и соотечественник Петеранселя Сириль Депре (+01.39), третьим стал еще один француз Кристиан Лавьей из команды Baicmotor (+19.41). В общем зачете внедорожников лидирует Депре (41 час 46 минут 25 секунд), второе место занимает Лавьей (+1:04.39), третье место у китайца Хань Вэя из Geely Auto Coopertires (+1:11.29).

Протяженность тринадцатого этапа ралли, прошедшего по территории Китая от Алашань-юци до Чжунвея, составила 690,31 км, длина спецучастка — 318,66 км. Последний этап, который пройдет 22 июля, протянется от Чжунвэя до города Сиань и составит 716,56 км со спецучастком 100,67 км.

В нынешнем ралли «Шелковый путь» принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединились свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участники за две недели преодолеют 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.
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Команда Astana Motorsports поднялась на четвертое место в общем зачете ралли «Шелковый путь»

Команда Astana Motorsports поднялась на четвертое место в общем зачете ралли «Шелковый путь»

Грузовик казахстанской команды Astana Motorsports уверенно прошел дюны 12-го этапа, заняв по итогам дистанции седьмое место. В общем зачете грузовиков экипаж Артура Ардавичуса поднялся на одну строчку — «Астана» на четвертом месте. Отставание от ближайшего соперника — «КАМАЗа», Айрата Мардеева, составляет 1 час 46 минут, сообщает пресс-служба Президентского клуба «Астана».
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