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21 июля 2017, 10:41 | Авто/мото: Автоспорт | Vesti.kz

Команда Astana Motorsports поднялась на четвертое место в общем зачете ралли «Шелковый путь»

Грузовик казахстанской команды Astana Motorsports уверенно прошел дюны 12-го этапа, заняв по итогам дистанции седьмое место. В общем зачете грузовиков экипаж Артура Ардавичуса поднялся на одну строчку — «Астана» на четвертом месте. Отставание от ближайшего соперника — «КАМАЗа», Айрата Мардеева, составляет 1 час 46 минут, сообщает пресс-служба Президентского клуба «Астана».

Случилось это после 12 этапа гонки. Увеличить
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Караван «Шелкового пути» ступил на первые большие дюны — большинство пилотов признается, что таких глубоких песчаных трасс их протектор колес еще не видел. На непредсказуемых трассах китайских земель идет борьба на выживание, где на кону стоит один вопрос: кто из экипажей сумеет добраться до финиша в Сиане?

Пройти 12-й этап без потерь удалось не многим: Мартин Коломы сломал рулевое управление и застрял на дюне, а Сириль Депре едва не уступил свою лидирующую позицию из-за сломанной гидравлики. Спецучасток 12-го этапа длился 254 километра 750 метров, а общая протяженность этапа составила 483 километра 790 метров.

Пилот казахстанского экипажа признается, что прошедший этап — это что-то новое в его насыщенной карьере.

«Сегодня был первый день, когда мы наслаждались пилотажем в песках. Это нелегкие пески, сложнее я еще не видел. Я сам тренирую пилотов в песках, но то, что я попробовал сегодня — это другой уровень. Организаторы даже по времени посчитали, когда закрывать трек. Те, кто не успевал, тех не допускали на вторую секцию песков — иначе бы их выкапывали сутками. Сегодня песочный масштаб меня поразил. Ради таких этапов и есть смысл участвовать в этой гонке. Хочется еще», — прокомментировал Ардавичус.

Он также отмечает, что невозможно спрогнозировать исход турнирной таблицы «Шелкового пути», а также выражает сожаление Марину Коломы, который «встал» в дюнах по техническим причинам.

«Сегодня этап дал жару, в турнирной таблице переполох. Тот, кого хвалили и ждали результатов, сегодня сломался. Мартин Коломы создавал серьезную конкуренцию в гонке. Когда мы вошли во вторую связку дюн я увидел, что в середине в ловушках песочных виднеется грузовик. Позже увидел, что это Мартин. Кого я не хотел видеть в этой ситуации, так это как раз его. Он отличный парень. Я увидел, что он стоит на колесах и тросов не видно, значит, моя помощь не требуется. Я специально подвернул в его сторону, чтобы помочь, но от меня ничего не требовалось. Уже позже выяснилось, что после неудачного приземления он повредил рулевое управление, экипаж вынужден был ждать помощи и нового блока управления двигателем. Очень сожалею Мартину, он отлично шел».

Добавим, что предпоследний этап гонки Алашань-Юци — Чжунвэй — это два спецучастка в 318 километров. Организаторы приготовили для гонщиков захватывающую концовку, в которой, помимо гигантских дюн, спортсменов ожидает множество непредсказуемых навигационных задач.

Фото пресс-службы Президентского клуба «Астана».

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