Лидер «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович финишировал пятым на 12-м этапе «Шелкового пути»

Маршрут 12-го этапа не принес участникам сюрпризов. На спецучастке протяженностью 255 км им пришлось преодолевать гигантские дюны, в чем гонщики преуспели еще на предыдущих этапах. На втором отрезке пути пилотам пришлось проявить мастерство скоростного вождения.

Лидер команды Сергей Вязович преодолел трассу за 4 часа 17 мин. Победителем этапа стал россиянин Айрат Мардеев из команды «КАМАЗ-мастер», оказавшийся быстрее на 13 мин. В общем зачете белорусский экипаж проигрывает лидеру гонки Дмитрию Сотникову из «КАМАЗ-мастер» 5 часов 57 мин.

МАЗ Александра Василевского финишировал девятым. Его время — 4 часа 41 мин, а гандикап — 37 мин. В генеральной классификации экипаж входит в ТОП-10 и проигрывает российскому гонщику 10 часов 3 мин.

Экипаж под управлением Алексея Вишневского показал одиннадцатое время — 4 часа 56 мин. Его отставание от победителя этапа составило почти 52 мин.

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«В последние дни участники столкнулись практически со всеми видами препятствий, причем на одном этапе трасса могла меняться неожиданным образом. Нам удается преодолевать спецучастки без проблем: гонщики практически не ошибаются, автомобили МАЗ не подводят. Это незаменимый опыт, который нам пригодится в следующих гонках. МАЗы показали свои возможности в экстремальных условиях. Основной задачей для команды остается попадание в первую десятку всем составом», — подчеркнул руководитель «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

Предпоследний этап будет состоять из двух секций протяженностью 319 км. Гонщики продолжат покорять бесконечные пески пустыни Гоби и преодолевать огромные дюны. Спецучасток обещает быть сложным не только для пилотов, но и для штурманов.