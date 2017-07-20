Лидер «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович финишировал пятым на 12-м этапе «Шелкового пути»
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович финишировал пятым на 12-м этапе «Шелкового пути». В общем зачете все три экипажа белорусской команды находятся в первой десятке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в «МАЗ-СПОРТавто».
Маршрут 12-го этапа не принес участникам сюрпризов. На спецучастке протяженностью 255 км им пришлось преодолевать гигантские дюны, в чем гонщики преуспели еще на предыдущих этапах. На втором отрезке пути пилотам пришлось проявить мастерство скоростного вождения.
Лидер команды Сергей Вязович преодолел трассу за 4 часа 17 мин. Победителем этапа стал россиянин Айрат Мардеев из команды «КАМАЗ-мастер», оказавшийся быстрее на 13 мин. В общем зачете белорусский экипаж проигрывает лидеру гонки Дмитрию Сотникову из «КАМАЗ-мастер» 5 часов 57 мин.
МАЗ Александра Василевского финишировал девятым. Его время — 4 часа 41 мин, а гандикап — 37 мин. В генеральной классификации экипаж входит в ТОП-10 и проигрывает российскому гонщику 10 часов 3 мин.
Экипаж под управлением Алексея Вишневского показал одиннадцатое время — 4 часа 56 мин. Его отставание от победителя этапа составило почти 52 мин.
«В последние дни участники столкнулись практически со всеми видами препятствий, причем на одном этапе трасса могла меняться неожиданным образом. Нам удается преодолевать спецучастки без проблем: гонщики практически не ошибаются, автомобили МАЗ не подводят. Это незаменимый опыт, который нам пригодится в следующих гонках. МАЗы показали свои возможности в экстремальных условиях. Основной задачей для команды остается попадание в первую десятку всем составом», — подчеркнул руководитель «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.
Предпоследний этап будет состоять из двух секций протяженностью 319 км. Гонщики продолжат покорять бесконечные пески пустыни Гоби и преодолевать огромные дюны. Спецучасток обещает быть сложным не только для пилотов, но и для штурманов.
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