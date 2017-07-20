Экипаж Мардеева выиграл 12-й этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков
ТАСС, 20 июля. Экипаж «КамАЗ-мастер» российского гонщика Айрата Мардеева финишировал на первом месте на 12-м этапе
ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Он показал время 4 часа 4 минуты 8 секунд.
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Второе и третье места заняли его партнеры по команде Антон Шибалов и Эдуард Николаев соответственно. Отставание Шибалова — 2 минуты 15 секунд, Николаева — 3 минуты 1 секунда.
Протяженность двенадцатого этапа ралли, прошедшего от Цзяюйгуаня до
В нынешнем ралли «Шелковый путь» принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединились свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участники за две недели преодолеют 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.
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