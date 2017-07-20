Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/30441186/
20 июля 2017, 14:55 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Экипаж Мардеева выиграл 12-й этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

ТАСС, 20 июля. Экипаж «КамАЗ-мастер» российского гонщика Айрата Мардеева финишировал на первом месте на 12-м этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Он показал время 4 часа 4 минуты 8 секунд.

Экипаж Мардеева выиграл 12-й этап ралли Шелковый путь в зачете грузовиков - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второе и третье места заняли его партнеры по команде Антон Шибалов и Эдуард Николаев соответственно. Отставание Шибалова — 2 минуты 15 секунд, Николаева — 3 минуты 1 секунда.

Протяженность двенадцатого этапа ралли, прошедшего от Цзяюйгуаня до Алашань-юци, составила 483,79 км км, длина спецучастка — 254,75 км. 13-й этап протяженностью 690,31 км (спецучасток — 318,66 км) пройдет по маршруту от Алашань-юци до Чжунвея.

В нынешнем ралли «Шелковый путь» принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединились свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участники за две недели преодолеют 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Лидер «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович финишировал пятым на 12-м этапе «Шелкового пути»

Лидер «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович финишировал пятым на 12-м этапе «Шелкового пути»

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович финишировал пятым на 12-м этапе «Шелкового пути». В общем зачете все три экипажа белорусской команды находятся в первой десятке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в «МАЗ-СПОРТавто».
Еще 7 новостей  Все новости

Кубок Стэнли выставят для болельщиков в Музее хоккея в Москве 27 июля

Баффер будет ринг-анонсером на вечере бокса на Красной площади 22 июля

Поветкин вернулся в рейтинг WBO, заняв восьмое место

Кубок Стэнли выставят для болельщиков в Музее хоккея в Москве 27 июля

Баффер будет ринг-анонсером на вечере бокса на Красной площади 22 июля