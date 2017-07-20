ФИА планирует выстроить структуру чемпионатов по ралли
ФИА планирует создать чёткую структуру мировых серий по ралли. В федерации обеспокоены отсутствием «лестницы», которая помогала бы талантливым пилотам попадать в WRC.
По плану ФИА из национальных первенств гонщики должны попадать в региональные, а уже оттуда — в WRC.
«В кольцевых сериях вам ясно, в каких сериях выступать, чтобы продвигаться выше. Но в ралли такого никогда не было. Мы должны изменить это. Наш план — подготовить систему к введению в 2019 году», — рассказал директор ФИА по ралли Ярмо Махонен Autosport.
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