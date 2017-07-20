Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/30438331/
20 июля 2017, 0:29 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

ФИА планирует выстроить структуру чемпионатов по ралли

ФИА планирует создать чёткую структуру мировых серий по ралли. В федерации обеспокоены отсутствием «лестницы», которая помогала бы талантливым пилотам попадать в WRC.

По плану ФИА из национальных первенств гонщики должны попадать в региональные, а уже оттуда — в WRC.

«В кольцевых сериях вам ясно, в каких сериях выступать, чтобы продвигаться выше. Но в ралли такого никогда не было. Мы должны изменить это. Наш план — подготовить систему к введению в 2019 году», — рассказал директор ФИА по ралли Ярмо Махонен Autosport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Депре и Сотников продолжают лидировать на ралли «Шёлковый путь» после 11-го СУ

В китайской провинции Гяньсу прошёл 11-й этап ралли-марафона «Шёлковый путь», по итогам которого победу в зачёте внедорожников одержал гонщик «Пежо» Стефан Петерансель, его товарищ по команде Сириль Депре, лидирующий в личном зачёте, финишировал на втором месте, а замкнул первую тройку Язид Аль-Раджи из X-Raid.
Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера