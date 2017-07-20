ФИА планирует выстроить структуру чемпионатов по ралли

По плану ФИА из национальных первенств гонщики должны попадать в региональные, а уже оттуда — в WRC.

«В кольцевых сериях вам ясно, в каких сериях выступать, чтобы продвигаться выше. Но в ралли такого никогда не было. Мы должны изменить это. Наш план — подготовить систему к введению в 2019 году», — рассказал директор ФИА по ралли Ярмо Махонен Autosport.