Депре и Сотников продолжают лидировать на ралли «Шёлковый путь» после 11-го СУ
В китайской провинции Гяньсу прошёл 11-й этап
ралли-марафона «Шёлковый путь», по итогам которого победу в зачёте внедорожников одержал гонщик «Пежо» Стефан Петерансель, его товарищ по команде Сириль Депре, лидирующий в личном зачёте, финишировал на втором месте, а замкнул первую тройку Язид Аль-Раджи из X-Raid.
В зачёте грузовиков победу одержал гонщик «Татры» Мартин Коломы. Экипажи «КАМАЗ-мастера» заняли места со второго по пятое.
Результаты 11-го этапа
Внедорожники:
1. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) — 2:17.41
2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1.13
3. Язид
4. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +4.58
5. Эдженио Амос (Two Wheels Drive Ford) +6.52
Грузовики:
1. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) — 2:29.28
2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +0.49
3. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +1.07
4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +3.18
5. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +3.40
Положение в общем зачёте
Внедорожники:
1. Сириль Депре (Peugeot Sport) — 32:16.55
2. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +55.06
3. Хань Вей (Geely SMG) +57.29
4. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +1:07.08
5. Эдженио Амос (Two Wheels Drive Ford) +1:48.52
Грузовики:
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 33:58.25
2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +14.54
3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +29.23
4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +31.59
5. Артур Ардавичус (Astana Motorsport De Rooy Iveco) +1:54.59.
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