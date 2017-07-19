Представлено расписание пятого этапа Российской дрифт серии в Рязани
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8—29 июля 2017 года на треке автоспортивного комплекса Atron International Circuit, расположенном в посёлке Секиотово Рязанской области, состоится очередной этап Российской дрифт серии (RDS).
Организаторы рассказали, какие развлечения ждут болельщиков, а также опубликовали расписание гоночного
Что ждет зрителей:
• автограф- и фотосессия с пилотами после парада-открытия;
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• увлекательные конкурсы с призами и вопросами от спонсоров;
• ставшие уже привычными на каждом этапе
• для детей открыты детская площадка с батутами и аниматорами, которые не дадут юным зрителям скучать.
RDS. Пятый этап. Atron International Circuit
28 июля, пятница
10:00. Вход для зрителей и СМИ
11:15. Обязательный брифинг СМИ (приём подписанных документов (заявка + заявление «о принятии ответственности», выдача жилеток)
19:00. Брифинг по результатам квалификации
19:15. Публикация результатов квалификации и сетки парных заездов
22:00. Закрытие парка сервиса
29 июля, суббота
10:00. Вход для зрителей и СМИ
11:00. Обязательный брифинг СМИ (приём подписанных документов (заявка + заявление «о принятии ответственности», выдача жилеток)
11:50. Выход водителей на парад участников
20:00. Итоговый брифинг
22:00. Закрытие парка сервиса.
Билеты на 5-й этап чемпионата RDS в Рязани можно приобрести уже сегодня на сайте vdrifte.ru. Зрители до 7 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослых.
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