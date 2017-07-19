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19 июля 2017, 14:22 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Представлено расписание пятого этапа Российской дрифт серии в Рязани

28—29 июля 2017 года на треке автоспортивного комплекса Atron International Circuit, расположенном в посёлке Секиотово Рязанской области, состоится очередной этап Российской дрифт серии (RDS).

Организаторы рассказали, какие развлечения ждут болельщиков, а также опубликовали расписание гоночного уик-энда на «Атроне».

Что ждет зрителей:
• автограф- и фотосессия с пилотами после парада-открытия;
• в сервис-парке можно увидеть не только гоночные автомобили, но и оценить высококлассную работу механиков. И, конечно, будет возможность приобрести сувенирную продукцию на память о восхитительном зрелище;
фуд-корт для всех любителей дрифта;
• увлекательные конкурсы с призами и вопросами от спонсоров;
• ставшие уже привычными на каждом этапе дрифт-трайки и дрифт-такси ждут своих поклонников;
• для детей открыты детская площадка с батутами и аниматорами, которые не дадут юным зрителям скучать.

RDS. Пятый этап. Atron International Circuit

28 июля, пятница
10:00. Вход для зрителей и СМИ
10:00—19:00. Работа дрифт-трайков
10:15—11:15. Вводный брифинг
11:15. Обязательный брифинг СМИ (приём подписанных документов (заявка + заявление «о принятии ответственности», выдача жилеток)
11:30—13:00. Тренировка
13:00—18:00. Работа дрифт-такси
13:15—13:45. Брифинг. Задание на квалификацию
14:00—16:00. Тренировка
16:15—18:45. Квалификация
19:00. Брифинг по результатам квалификации
19:15. Публикация результатов квалификации и сетки парных заездов
22:00. Закрытие парка сервиса

29 июля, суббота
10:00. Вход для зрителей и СМИ
09:30—11:00. Тренировка
10:00—19:00. Работа дрифт-трайков
11:00. Обязательный брифинг СМИ (приём подписанных документов (заявка + заявление «о принятии ответственности», выдача жилеток)
11:15—11:45. Брифинг. Расстановка автомобилей для парада
11:50. Выход водителей на парад участников
12:00—13:00. Парад участников. Торжественное открытие. Автограф-сессия.
13:00—18:00. Работа дрифт-такси
13:15—14:45. Парные заезды. Топ-32
14:45—16:45. Перерыв
16:45—19:00. Парные заезды. Топ-16
19:30—20:00. Награждение
20:00. Итоговый брифинг
22:00. Закрытие парка сервиса.

Билеты на 5-й этап чемпионата RDS в Рязани можно приобрести уже сегодня на сайте vdrifte.ru. Зрители до 7 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослых.
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