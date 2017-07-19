Два экипажа «МАЗ-СПОРТавто» вошли в десятку сильнейших на этапе «Шелкового пути»

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Лидер мазовской команды Сергей Вязович занял шестое место, уступив победителю чеху Мартину Коломы 4 мин 25 сек. В десятке сильнейших также Алексей Вишневский, который финишировал девятым с отставанием 7 мин 08 сек. Экипаж Александра Василевского занял 11-е место, завершив этап через 19 мин 38 сек после лидера.

В общем зачете лидирует россиянин Дмитрий Сотников из команды «КАМАЗ-мастер». Лучшим из белорусов в генеральной квалификации является Сергей Вязович, расположившийся на седьмом месте. Алексей Вишневский находится на восьмой позиции, Александр Василевский — десятый.

На 12-м этапе гонки участникам предстоит проехать 484 км, он будет включать как скоростной участок длиной 255 км, так и песчаные дюны, преодоление которых требует от пилотов серьезных навыков.