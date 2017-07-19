Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/30432000/
19 июля 2017, 12:54 | Авто/мото: Автоспорт | БЕЛТА

Два экипажа «МАЗ-СПОРТавто» вошли в десятку сильнейших на этапе «Шелкового пути»

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два экипажа «МАЗ-СПОРТавто» вошли в десятку сильнейших по итогам 11-го этапа ралли-рейда «Шелковый путь», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер <span class=error>мазовской</span> команды Сергей <span class=error>Вязович</span> занял шестое место уступив победителю чеху <span class=error>Мартину</span> <span class=error>Коломы</span> 4 мин 25 сек. В десятке сильнейших также Алексей <span class=error>Вишневский</span> который финишировал девятым с отставанием 7 мин 08 сек. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лидер мазовской команды Сергей Вязович занял шестое место, уступив победителю чеху Мартину Коломы 4 мин 25 сек. В десятке сильнейших также Алексей Вишневский, который финишировал девятым с отставанием 7 мин 08 сек. Экипаж Александра Василевского занял 11-е место, завершив этап через 19 мин 38 сек после лидера.

В общем зачете лидирует россиянин Дмитрий Сотников из команды «КАМАЗ-мастер». Лучшим из белорусов в генеральной квалификации является Сергей Вязович, расположившийся на седьмом месте. Алексей Вишневский находится на восьмой позиции, Александр Василевский — десятый.

На 12-м этапе гонки участникам предстоит проехать 484 км, он будет включать как скоростной участок длиной 255 км, так и песчаные дюны, преодоление которых требует от пилотов серьезных навыков.

Ралли-рейд «Шелковый путь — 2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Экипаж Шибалова стал вторым на 11-м этапе ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

Экипаж Шибалова стал вторым на 11-м этапе ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

ТАСС, 19 июля. Экипаж «КамАЗ-мастер» российского гонщика Антона Шибалова финишировал вторым на 11-м этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Лучшее время показал чех Мартин Коломы из команды «Татра» со временем 2 часа 29 минут 28 секунд.
Еще 7 новостей  Все новости

Опубликовано видео инцидента с белоруской в римском метро

В Жлобине током убило 16-летнего подростка

Минчанин заплатил штраф за оскорбление в сети понравившейся девушки

Опубликовано видео инцидента с белоруской в римском метро

В Жлобине током убило 16-летнего подростка