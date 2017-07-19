Чех Мартин Коломы стал победителем 11-го этапа «Шелкового пути» в зачете грузовиков

В среду гонщики преодолели этап длиной 783,84 км из Дуньхуана в Цзяюйгуань со спецучастком 237,35 км. Коломы финишировал с результатом 2 часа 29 минут 28 секунд. Следующие четыре места заняли экипажи «КАМАЗ-мастер»: Антон Шибалов (+49 секунд), Дмитрий Сотников (+1 минута 7 секунд), Айрат Мардеев (+3 минуты 18 секунд) и Эдуард Николаев (+3 минуты 40 секунд).

В генеральной классификации после 11 этапов лидирует Сотников с результатом 33 часа 58 минут 25 секунд. Далее располагаются Шибалов (+14 минут 54 секунды) и Коломы (+29 минут 23 секунды). Мардеев идет четвертым (+31 минута 59 секунд), Николаев — шестым (+2 часа 26 минут 57 секунд).