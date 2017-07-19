Француз Стефан Петерансель выиграл 11-й этап «Шелкового пути» в зачете внедорожников
МОСКВА, 19 июл —
Р-Спорт. Французский гонщик Peugeot Стефан Петерансель стал победителем 11-го этапа в зачете внедорожников на ралли-рейде «Шелковый путь», который проходит по территории России, Казахстана и Китая.
В среду гонщики преодолели этап длиной 783,84 км со спецучастком 237,35 км. Птереансель финишировал с результатом 2 часа 17 минут 41 секунды. Вторым стал еще один французский гонщик Peugeot Сириль Депре (+1,13 секунды). Замкнул тройку лучших Язид
В общем зачете
«Шелковый путь"-2017 продлится до 22 июля.
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