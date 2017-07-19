Француз Стефан Петерансель выиграл 11-й этап «Шелкового пути» в зачете внедорожников

В среду гонщики преодолели этап длиной 783,84 км со спецучастком 237,35 км. Птереансель финишировал с результатом 2 часа 17 минут 41 секунды. Вторым стал еще один французский гонщик Peugeot Сириль Депре (+1,13 секунды). Замкнул тройку лучших Язид Аль-Раджи (+2,08) из Саудовской Аравии на Mini.

В общем зачете по-прежнему лидирует Депре (32 часа 16 минут 55 секунд). Вторым идет американец Брайс Мензис (+55 минут 6 секунд) на Mini, третье место занимает китаец Хань Вей (+54 минут 29 секунд, Geely smg buggy).

«Шелковый путь"-2017 продлится до 22 июля.