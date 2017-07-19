Экипаж Шибалова стал вторым на 11-м этапе ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

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Шибалов отстал от Коломы на 49 секунд. Третьим финишировал соотечественник и партнер Шибалова по команде Дмитрий Сотников (+01.07). Еще два представителя команды «КамАЗ-мастер» Айрат Мардеев и Эдуард Николаев закончили этап на четвертом (+03.18) и пятом (+03.40) местах соответственно.

В общем зачете грузовиков по итогам 11 этапов лидирует Сотников (33 часа 58 минут 25 секунд). Второе место у Шибалова (+14.54). На третьем месте располагается Коломы (+29.23).

В зачете внедорожников лучшее время на 11-м этапе показал француз Стефан Петрансель из команды «Пежо» (2 часа 17 минут 41 секунда). Вторым стал соотечественник и партнер Петранселя по команде Сириль Депре (+01.13). Третьим финишировал саудовец Язид Аль-Раджи из X-Raid (+02.08). В общем зачете внедорожников лидирует Депре (32 часа 16 минут 55 секунд), второе место занимает американец Брайс Мензис из X-Raid (+55.06), третье место у китайца Хань Вэя из Geely Auto Coopertires (+57.29).

Протяженность одиннадцатого этапа ралли, прошедшего от Дуньхуаня до Цзяюйгуаня, составила 783,84 км, длина спецучастка — 488,65 км. 12-й этап протяженностью 483,79 км (спецучасток — 318,66 км) пройдет по маршруту от Цзяюйгуаня до Алашань-юци.

В нынешнем ралли «Шелковый путь» принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединились свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участники за две недели преодолеют 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.