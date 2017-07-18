Молодой гонщик на МАЗе стал седьмым на 10-м этапе «Шелкового пути»
Белорусский экипаж под управлением Алексея Вишневского стал седьмым на 10-м этапе
ралли-рейда «Шелковый путь-2017», опередив многих известных гонщиков.
Десятый этап включал в себя 360 зачетных километров. Трасса представляла собой скоростные участки по пустыне Гоби, которые плавно перетекали в гористые отрезки с подъемом на высоту 2 тыс. метров. Маршрут местами проходил между высохшими руслами рек и требовал повышенного внимания как пилотов, так и штурманов.
Среди белорусов лучше всех проехал спецучасток Алексей Вишневский, который в результате пришел седьмым. На прохождение трассы ему понадобилось 3 часа 49 минут — на 13 минут больше, чем победителю этапа россиянину Эдуарду Николаеву. В общем зачете белорусский экипаж удерживает девятую позицию с гандикапом в 8 часов 25 минут. При этом отставание от идущего восьмым голландца Тона ван Генугтена на Iveco сократилось до 6 минут, которые белорусы и постараются наверстать в ближайших заездах.
Александр Василевский финишировал 11-м. Его время — 4 часа 16 минут, а отставание — 40 минут. В турнирной таблице экипаж замыкает первую десятку, проигрывая лидеру гонки Дмитрию Сотникову из «КАМАЗ-мастер» 9 часов 21 минуту.
На позиции ниже завершил
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