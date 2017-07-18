Молодой гонщик на МАЗе стал седьмым на 10-м этапе «Шелкового пути»

Десятый этап включал в себя 360 зачетных километров. Трасса представляла собой скоростные участки по пустыне Гоби, которые плавно перетекали в гористые отрезки с подъемом на высоту 2 тыс. метров. Маршрут местами проходил между высохшими руслами рек и требовал повышенного внимания как пилотов, так и штурманов.



Среди белорусов лучше всех проехал спецучасток Алексей Вишневский, который в результате пришел седьмым. На прохождение трассы ему понадобилось 3 часа 49 минут — на 13 минут больше, чем победителю этапа россиянину Эдуарду Николаеву. В общем зачете белорусский экипаж удерживает девятую позицию с гандикапом в 8 часов 25 минут. При этом отставание от идущего восьмым голландца Тона ван Генугтена на Iveco сократилось до 6 минут, которые белорусы и постараются наверстать в ближайших заездах.



Александр Василевский финишировал 11-м. Его время — 4 часа 16 минут, а отставание — 40 минут. В турнирной таблице экипаж замыкает первую десятку, проигрывая лидеру гонки Дмитрию Сотникову из «КАМАЗ-мастер» 9 часов 21 минуту.



На позиции ниже завершил ралли-заезд Сергей Вязович, который проиграл победителю этапа 47 минут. В «абсолюте» экипаж занимает седьмую позицию, отставая от лидера гонки на 5 часов 54 минуты.



Ралли-рейд «Шелковый путь-2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходятся на спецучастки. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».