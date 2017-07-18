Экипаж Николаева выиграл 10-й этап ралли-рейда «Шелковый путь»
МОСКВА, 18 июл —
Р-Спорт. Экипаж «КАМАЗ-мастер» российского гонщика Эдуарда Николаева занял первое место на 10-м этапе ралли-рейда «Шелковый путь», который проходит по территории России, Казахстана и Китая, в зачете грузовиков.
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Во вторник гонщики преодолели 517,53 км дистанции со спецучастком в 360,28 км, маршрут пролегал между китайскими городами Хами и Дуньхуан. Экипаж Николаева показал результат 3 часа 35 минут 21 секунда, вторым стал чех Мартин Коломы (Tatra, +1.29), замкнул тройку Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер», +2.29), возглавляющий общий зачет. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер», +3.14) стал четвертым, Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер», +5.47) — пятым.
Сотников в генеральной классификации после 10 этапов опережает ближайшего преследователя Шибалова на 15 минут 12 секунд, а идущего третьим Мардеева — на 29.48. Николаев (+2:24.24) — шестой.
Одиннадцатый этап
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