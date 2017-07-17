Француз Себастьен Лёб снялся с ралли-рейда «Шелковый путь» из-за травмы
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Французский гонщик Peugeot Себастьен Лёб отказался от дальнейшего выступления на ралли-рейде «Шелковый путь» из-за травмы, полученной на девятом этапе.
Лёб в понедельник на девятом этапе «Шелкового пути"-2017 повредил машину и потерял лидерство в общем зачете внедорожников. После этапа ему был поставлен диагноз — сильное растяжение связок пальца левой руки.
«У меня очень болит палец, я не могу держать руль. Чувствую себя не очень хорошо. Я не в состоянии продолжать гонку в этих условиях», — цитирует Лёба агентство Франс Пресс.
После аварии Лёба лидером общего зачета внедорожников
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