Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/30413791/
17 июля 2017, 20:02 | Авто/мото: Автоспорт | БЕЛТА

МАЗы финишировали в первой десятке на очередном этапе «Шелкового пути»

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовики команды «МАЗ-СПОРТавто» финишировали в первой десятке на девятом этапе ралли-рейда «Шелковый путь», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участники преодолели <span class=error>спецучасток</span> длиной 421 км. Наибольшие сложности на трассе создавали огромные дюны на которых было непросто сохранить равновесие и не перевернуться. При этом двигались экипажи на довольно высокой скорости. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Участники преодолели спецучасток длиной 421 км. Наибольшие сложности на трассе создавали огромные дюны, на которых было непросто сохранить равновесие и не перевернуться. При этом двигались экипажи на довольно высокой скорости.

Лучший среди белорусов результат показал Сергей Вязович, приехавший шестым. На спецучастке он провел 4 часа 38 мин., проиграв победителю заезда Айрату Мардееву из команды «КАМАЗ-мастер» 18 мин. В турнирной таблице белорусский экипаж занимает седьмое место и уступает лидеру гонки россиянину Дмитрию Сотникову 5 часов 10 мин.

«Спецучасток с дюнами не представлял серьезной сложности для наших грузовиков. Однако в пути мы сильно ударились и чуть не перевернулись через капот. Из-за этого даже немного повредил руку, но перелома вроде нет», — рассказал Сергей Вязович.

Экипаж под управлением Александра Василевского финишировал восьмым. На спецучастке он провел 4 часа 38 мин., а отставание от победителя составило 29 мин. В абсолютной квалификации среди грузовиков белорус замыкает первую десятку, отставая на 8 часов 43 мин.

На 23 секунды позже Александра Василевского приехал МАЗ Алексея Вишневского, который в итоге занял девятое место. На такой же позиции экипаж идет и в общем зачете, отставая от лидера на 8 часов 14 мин.

На десятом этапе гонщикам подготовили спецучасток длиной 360 км. Трасса обещает быть скоростной, при этом экипажам предстоит проехать между высохшими руслами рек.

Ралли-рейд «Шелковый путь — 2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости

В Березино спасатель погиб при взрыве газового баллона

В Барани поймали редкого белого крота

В Жлобине током убило 16-летнего подростка

В Березино спасатель погиб при взрыве газового баллона

В Барани поймали редкого белого крота