МАЗы финишировали в первой десятке на очередном этапе «Шелкового пути»
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовики команды «МАЗ-СПОРТавто» финишировали в первой десятке на девятом этапе
ралли-рейда «Шелковый путь», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Участники преодолели спецучасток длиной 421 км. Наибольшие сложности на трассе создавали огромные дюны, на которых было непросто сохранить равновесие и не перевернуться. При этом двигались экипажи на довольно высокой скорости.
Лучший среди белорусов результат показал Сергей Вязович, приехавший шестым. На спецучастке он провел 4 часа 38 мин., проиграв победителю заезда Айрату Мардееву из команды «КАМАЗ-мастер» 18 мин. В турнирной таблице белорусский экипаж занимает седьмое место и уступает лидеру гонки россиянину Дмитрию Сотникову 5 часов 10 мин.
«Спецучасток с дюнами не представлял серьезной сложности для наших грузовиков. Однако в пути мы сильно ударились и чуть не перевернулись через капот.
Экипаж под управлением Александра Василевского финишировал восьмым. На спецучастке он провел 4 часа 38 мин., а отставание от победителя составило 29 мин. В абсолютной квалификации среди грузовиков белорус замыкает первую десятку, отставая на 8 часов 43 мин.
На 23 секунды позже Александра Василевского приехал МАЗ Алексея Вишневского, который в итоге занял девятое место. На такой же позиции экипаж идет и в общем зачете, отставая от лидера на 8 часов 14 мин.
На десятом этапе гонщикам подготовили спецучасток длиной 360 км. Трасса обещает быть скоростной, при этом экипажам предстоит проехать между высохшими руслами рек.
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