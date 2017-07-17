Лёб ошибся в навигации и уступил лидерство Депре на ралли «Шёлковый путь»
Состоялся девятый этап
ралли-марафона «Шёлковый путь», по итогам которого в зачёте внедорожников сменился лидер.
Пилот «Пежо» Себастьен Лёб в результате ошибки в навигации и повреждения машины потерял 2,5 часа и уступил лидерство в общем зачёте своему товарищу по команде Сирилю Депре, пришедшему к финишу на пятом месте. Победа же на этапе досталась другому гонщику «Пежо» Стефану Петеранселю.
В классе грузовиков победил пилот «КАМАЗ-мастера» Айрат Мардеев. Места со второго по четвёртого также заняли экипажи российской команды (экипажи Дмитрия Сотникова, Вантона Шибалова и Эдуарда Николаева).
Результаты девятого этапа
Внедорожники:
1. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) — 4:09.22
2. Лу Бинлун (Baicmotor Racing Team) +0.22
3. Лю Кун (Geely SMG) +2.03
4. Хань Вей (Geely SMG) +2.03
5. Сириль Депре (Peugeot Sport) +2.58
…
24. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) +2:34.39.
Грузовики:
1. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) — 4:19.50
2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +0.36
3. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +5.09
4. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +9.25
5. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +11.40
Положение в личном зачёте
Внедорожники:
1. Сириль Депре (Peugeot Sport) — 26:31.17
2. Хань Вей (Geely SMG) +44.12
3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +51.23
4. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +52.34
5. Эдженио Амос (Two Wheels Drive Ford) +1:45.33
Грузовики:
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 27:50.00
2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +14.27
3. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +26.30
4. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +31.30
5. Артур Ардавичус (Astana Motorsport De Rooy Iveco) +1:43.59.
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