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17 июля 2017, 16:39 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Лёб ошибся в навигации и уступил лидерство Депре на ралли «Шёлковый путь»

Состоялся девятый этап ралли-марафона «Шёлковый путь», по итогам которого в зачёте внедорожников сменился лидер.

Пилот «Пежо» Себастьен Лёб в результате ошибки в навигации и повреждения машины потерял 2,5 часа и уступил лидерство в общем зачёте своему товарищу по команде Сирилю Депре, пришедшему к финишу на пятом месте. Победа же на этапе досталась другому гонщику «Пежо» Стефану Петеранселю.

В классе грузовиков победил пилот «КАМАЗ-мастера» Айрат Мардеев. Места со второго по четвёртого также заняли экипажи российской команды (экипажи Дмитрия Сотникова, Вантона Шибалова и Эдуарда Николаева).

Результаты девятого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь»

Внедорожники:
1. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) — 4:09.22
2. Лу Бинлун (Baicmotor Racing Team) +0.22
3. Лю Кун (Geely SMG) +2.03
4. Хань Вей (Geely SMG) +2.03
5. Сириль Депре (Peugeot Sport) +2.58

24. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) +2:34.39.

Грузовики:
1. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) — 4:19.50
2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +0.36
3. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +5.09
4. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +9.25
5. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +11.40

Положение в личном зачёте

Внедорожники:
1. Сириль Депре (Peugeot Sport) — 26:31.17
2. Хань Вей (Geely SMG) +44.12
3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +51.23
4. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +52.34
5. Эдженио Амос (Two Wheels Drive Ford) +1:45.33

Грузовики:
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 27:50.00
2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +14.27
3. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +26.30
4. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +31.30
5. Артур Ардавичус (Astana Motorsport De Rooy Iveco) +1:43.59.
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