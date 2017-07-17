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17 июля 2017, 14:44 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Прокол колеса и течь масла помешали Николаеву победить на этапе «Шелкового пути»

ХАМИ (Китай), 17 июл — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский пилот «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев заявил, что прокол колеса и течь масла помешали ему сохранить лидерство на 9-м этапе ралли-марафона «Шелковый путь».

Николаев показал 4-й результат на девятом этапе «Шелкового пути"-2017, прошедшем между городами Урумчи и Хами, и идет на 6-м месте общего зачета. Лидирует в зачете грузовиков его партнер по команде Дмитрий Сотников.

«К сожалению, колесо сегодня помешало нам довезти наш результат до финиша, — сказал Николаев журналистам. — Ехали хорошо, быстро, очень нравился сегодняшний спецучасток. Причем в прошлом году на капотнике тоже лидировали, и тоже колесо подвело! Просто обидно, все прошлогодние проблемы повторяются практически на одних и тех же “допах”. Прокол серьезный, подкачка не справлялась, вынуждены были несколько раз остановиться и в итоге сделать замену. Когда меняли, увидели, что еще течет поддон, капает. Тоже значимая поломка».

«Будем разбираться. Видим, что сегодня почему-то статика передних рессор очень сильно упала. Причины разберем, ничего страшного. Главное — извлечь из этого полезные моменты, чтобы это не повторилось на “Дакаре”. Конечно, машина испытанная, но здесь такое бездорожье, что на “Дакаре” таких мест просто нет. Если машина проедет “Шелковый путь”, то “Дакар” она проедет точно, хотя раньше было наоборот», — добавил гонщик.
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