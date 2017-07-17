Прокол колеса и течь масла помешали Николаеву победить на этапе «Шелкового пути»

Николаев показал 4-й результат на девятом этапе «Шелкового пути"-2017, прошедшем между городами Урумчи и Хами, и идет на 6-м месте общего зачета. Лидирует в зачете грузовиков его партнер по команде Дмитрий Сотников.

«К сожалению, колесо сегодня помешало нам довезти наш результат до финиша, — сказал Николаев журналистам. — Ехали хорошо, быстро, очень нравился сегодняшний спецучасток. Причем в прошлом году на капотнике тоже лидировали, и тоже колесо подвело! Просто обидно, все прошлогодние проблемы повторяются практически на одних и тех же “допах”. Прокол серьезный, подкачка не справлялась, вынуждены были несколько раз остановиться и в итоге сделать замену. Когда меняли, увидели, что еще течет поддон, капает. Тоже значимая поломка».