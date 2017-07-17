Гонщик Peugeot Лёб повредил машину и потерял лидерство в зачете «Шелкового пути»

Девятый этап ралли-рейда проходит по территории Китая от Урумчи до Хами. Дистанция этапа составляет 813,89 км со спецучастком в 421 км. Перед этапом Лёб имел преимущество перед ближайшим преследователем в 1 час 8 минут 41 секунду.

Как сообщается, Лёб повредил левую подвеску автомобиля, отклонившись от курса и налетев на яму. В итоге гонщику долго пришлось ждать помощи, после чего он вернулся в гонку, но уже с отставанием более чем в два с половиной часа от лидера спецучастка.