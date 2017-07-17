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17 июля 2017, 13:44 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Гонщик Peugeot Лёб повредил машину и потерял лидерство в зачете «Шелкового пути»

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Французский гонщик Peugeot Себастьен Лёб повредил машину на девятом этапе ралли-рейда «Шелковый путь» и потерял лидерство в общем зачете внедорожников, сообщается на официальном сайте ралли-марафона.

Девятый этап ралли-рейда проходит по территории Китая от Урумчи до Хами. Дистанция этапа составляет 813,89 км со спецучастком в 421 км. Перед этапом Лёб имел преимущество перед ближайшим преследователем в 1 час 8 минут 41 секунду.

Как сообщается, Лёб повредил левую подвеску автомобиля, отклонившись от курса и налетев на яму. В итоге гонщику долго пришлось ждать помощи, после чего он вернулся в гонку, но уже с отставанием более чем в два с половиной часа от лидера спецучастка.
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