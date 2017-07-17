Гонщик Peugeot Лёб повредил машину и потерял лидерство в зачете «Шелкового пути»
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Французский гонщик Peugeot Себастьен Лёб повредил машину на девятом этапе ралли-рейда «Шелковый путь» и потерял лидерство в общем зачете внедорожников, сообщается на официальном сайте ралли-марафона.
Девятый этап
Как сообщается, Лёб повредил левую подвеску автомобиля, отклонившись от курса и налетев на яму. В итоге гонщику долго пришлось ждать помощи, после чего он вернулся в гонку, но уже с отставанием более чем в два с половиной часа от лидера спецучастка.
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