Петерансель на Peugeot выиграл 9-й этап «Шелкового пути» в зачете внедорожников

В понедельник гонщики преодолели дистанцию в 813,89 км по территории Китая от Урумчи до Хами со спецучастком в 421 км. Петерансель показал на спецучастке время 4 часа 9 минут 22 секунды. Второе место занял китаец Лу Бинлун (Baicmotor) с отставанием в 22 секунды, третьим стал еще один китайский гонщик (Geely smg buggy) Лю Кунь (+2.03).

После девяти этапов в общем зачете внедорожников лидирует французский гонщик Peugeot Сириль Депре с общим временем 26 часов 31 минута 17 секунд. Второе место занимает китаец Хань Вэй (Geely smg buggy) с отставанием в 44 минуты 12 секунд, тройку замыкает американец Брайс Мензис на Mini (+51.23). Предыдущий лидер общего зачета Себастьен Лёб на Peugeot повредил на этапе подвеску из-за чего потерял 2,5 часа.

Следующий этап «Шелкового пути» со спецучастком в 360 км пройдет во вторник по маршруту Хами — Дуньхуан.