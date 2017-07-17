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17 июля 2017, 12:48 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Экипаж «КАМАЗ-мастер» Мардеева выиграл 9-й этап «Шелкового пути» в зачете грузовиков

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Айрата Мардеева выиграл девятый этап ралли-рейда «Шелковый путь», который проходит по территории России, Казахстана и Китая, в зачете грузовиков.

<em>МОСКВА 17 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Экипаж российской команды <span class=error>КАМАЗ</span>-мастер под управлением <span class=error>Айрата</span> <span class=error>Мардеева</span> выиграл девятый этап <nobr>ралли-рейда</nobr> Шелковый путь который проходит по территории России Казахстана и Китая в зачете грузовиков. Увеличить
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В понедельник гонщики преодолели дистанцию в 813,89 км по территории Китая от Урумчи до Хами со спецучастком в 421 км. Экипаж Мардеева справился со спецучастком за 4 часа 19 минут и 50 секунд. Второе место занял КАМАЗ Дмитрия Сотникова с отставанием в 36 секунд. Первую тройку замкнул еще один КАМАЗ Антона Шибалова (+5.09). Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») прибыл к финишу четвертым (+9.25).

Общий зачет грузовиков после девяти этапов возглавляет Сотников с общим временем 27 часов 50 минут. Второе место занимает Шибалов (+14.27), третье — Мардеев (+26.30).

Следующий этап «Шелкового пути» со спецучастком в 360 км пройдет во вторник по маршруту Хами — Дуньхуан.
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