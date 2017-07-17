Экипаж «КАМАЗ-мастер» Мардеева выиграл 9-й этап «Шелкового пути» в зачете грузовиков
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Айрата Мардеева выиграл девятый этап ралли-рейда «Шелковый путь», который проходит по территории России, Казахстана и Китая, в зачете грузовиков.
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В понедельник гонщики преодолели дистанцию в 813,89 км по территории Китая от Урумчи до Хами со спецучастком в 421 км. Экипаж Мардеева справился со спецучастком за 4 часа 19 минут и 50 секунд. Второе место занял КАМАЗ Дмитрия Сотникова с отставанием в 36 секунд. Первую тройку замкнул еще один КАМАЗ Антона Шибалова (+5.09). Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») прибыл к финишу четвертым (+9.25).
Общий зачет грузовиков после девяти этапов возглавляет Сотников с общим временем 27 часов 50 минут. Второе место занимает Шибалов (+14.27), третье — Мардеев (+26.30).
Следующий этап «Шелкового пути» со спецучастком в 360 км пройдет во вторник по маршруту Хами — Дуньхуан.
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