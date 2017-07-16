Британец Сэм Бёрд победил во второй гонке на этапе «Формулы-Е» в Нью-Йорке
МОСКВА, 16 июл —
Р-Спорт. Британский пилот Сэм Бёрд из команды DS Virgin Racing одержал победу во второй гонке на этапе чемпионата «Формулы-Е» в Нью-Йорке.
Вторым в гонке стал шведский пилот Mahindra Racing Феликс Розенквист (+11,381). Третьим финишировал другой гонщик Mahindra Racing немец Ник Хайдфельд (+12,319).
В общем зачете пилотов лидирует швейцарец Себастьян Буэми (157 очков) из Renault e.dams, далее идет бразилец Лукас Ди Грасси (147 очков) из команды ABT Schaeffler Audi Sport. Замыкает тройку Розенквист (104).
Заключительный этап «Формулы-Е» пройдет
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter