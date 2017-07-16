Британец Сэм Бёрд победил во второй гонке на этапе «Формулы-Е» в Нью-Йорке

Вторым в гонке стал шведский пилот Mahindra Racing Феликс Розенквист (+11,381). Третьим финишировал другой гонщик Mahindra Racing немец Ник Хайдфельд (+12,319).

В общем зачете пилотов лидирует швейцарец Себастьян Буэми (157 очков) из Renault e.dams, далее идет бразилец Лукас Ди Грасси (147 очков) из команды ABT Schaeffler Audi Sport. Замыкает тройку Розенквист (104).