Латифи выиграл вторую гонку Формулы-2 в Великобритании, Маркелов — третий
Николас Латифи стал победителем второй гонки Формулы-2 на этапе в Великобритании.
Второе место досталось пилоту Russian Time Луке Гьотто, третьим финишировал его партнёр по команде — Артём Маркелов.
Формула-2. Великобритания. Вторая гонка.
1. Николас Латифи (DAMS)
2. Лука Гьотто (Russian Time)
3. Артём Маркелов (Russian Time)
4. Серхио Канамасас (Rapax)
5. Шарль Леклер (Prema Racing)
6. Норман Нато (Pertamina Arden)
7. Ник де Врис (Rapax)
8. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix)
9. Густав Малья (Racing Engineering)
10. Оливер Роуленд (DAMS).
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