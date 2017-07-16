На пороге китайской пустыни Гоби, в городе Урумчи, расположился бивуак в составе сотен автомобилей — от гигантских многотонных тягачей до легчайших прототипов и багги. Это день отдыха ралли «Шёлковый путь», караван которого пересёк Россию и Казахстан, а теперь готовится штурмовать самые большие стоячие дюны в мире. На данный момент экипажи преодолели уже 5600 км, и впереди ещё 4000 км — самая сложная часть трансконтинентальной гонки.



«Чемпионат» рассказывает о седьмом издании ралли «Шёлковый путь».

Караван тронулся

В 2017 году «Шёлковый путь» во второй раз подряд проходит по территории России, Казахстана и Китая. Ещё в прошлом году гонка стала самым масштабным ралли-рейдом Евразии, но если тогда часть команд предпочла сначала присмотреться к гонке, то в этом году на старте собрались практически все крупнейшие игроки мира ралли-рейдов.

Так, в отличие от прошлого года, в категории грузовиков против «КАМАЗ-мастер» решили выйти и Жерар де Рой с тремя «Ивеко», и Алеш Лопраиш с Мартином Коломы на «Татрах», не говоря о вернувшемся на старт Мартине ван ден Бринке и его грузовике «Рено».



В то же время в зачёте внедорожников наряду с «Пежо» — Стефаном Петеранселем, Себастьеном Лёбом и Сирилем Депре — участвуют «МИНИ», цвета которой представляет, например, многократный победитель американских бах Брайс Мензис. Для него это первый крупный ралли-рейд (дебют американца на «Дакаре» сорвался из-за травмы), и, забегая вперёд, отметим, что он сражается за подиум.



В то же время в караване участников можно встретить и давно полюбившиеся российским болельщикам «МАЗ-СПОРТавто» во главе с Сергеем Вязовичем и «Газ Рейд Спорт», известную своими гоночными «Газелями». Нельзя забывать и о том, что на старт «Шёлкового пути» выходят и совсем маленькие команды. Речь идёт, например, об экипаже Сергей Шалыгин / Артём Канивец на «Тойоте». Эти двое приехали на старт в Москву из Находки своим ходом, преодолев свыше 9000 км и теперь проходят маршрут ралли без какого-либо технического сопровождения. Вся их команда состоит из двух человек и «Тойоты». В общем, посмотреть на «Шёлковом пути» есть на кого, и не удивительно, что в зрительских зонах собираются тысячи болельщиков.

Из российских лесов в китайские пески

Ралли-рейды — это не просто гонка, это ещё и путешествие и состязание на ориентирование. Поэтому организаторы сделали всё, чтобы предоставить участникам наиболее интересный и разнообразный маршрут, который, с одной стороны, был бы приятен для пилотажа, а с другой — бросал бы настоящий вызов. С этой задачей авторам «дорожной книги» удалось справиться, но они не знали, что в дни гонки в России и Казахстане будут проливные дожди и приготовленные трассы превратятся в коварнейшие отрезки, требующие абсолютной сосредоточенности и математической точности.



Среди внедорожников лидерство сразу захватили пилоты «Пежо». «Французские львы» уверенно шли впереди и менялись позициями, пока на четвёртом этапе Петерансель не налетел на яму (копия прошлогоднего инцидента), а Депре не застрял в кювете. Вперёд в итоге вышел наименее опытный из всей команды Себастьен Лёб — он не допускает ошибок, а его новейшая «Пежо» DKR3008 Maxi, дебютировавшая на этом «Шёлковом пути», пока работает как часы. Депре, потеряв час, занимает второе место, а Петерансель к дню отдыха с трудом пробился в топ-10.



Позади экипажей «Пежо» идёт Брайс Мензис. Гонщик «МИНИ» только учится выступать в ралли-марафонах, и пески Гоби для него в новинку. Тем не менее он блестяще проехал российские и казахстанские этапы, в то время как его более опытный напарник Язид Аль-Раджи из-за различных проблем уступает лидерам уже несколько часов.

Главным же сюрпризом первой половины дистанции стали китайцы. За четвёртое место генеральной классификации упорнейшую борьбу ведут Хань Вей, один из самых титулованных раллистов КНР, и опытнейший француз Кристиан Лавьей, который возглавил заводскую команду «Баикмотор», крупного автопроизводителя. Сейчас их разделяют менее 30 секунд, и в дюнах борьба выйдет на новый уровень.



Глядя на турнирную таблицу, может сложиться ощущение, что победа у Себастьена Лёба уже в кармане, но это совсем не так. Впереди коварнейшие дюны, пустыня, где температура воздуха достигает 50 градусов, а пески раскаляются до 70. Опыт прошлого года на этот раз не поможет — потребуется совершенно иная работа с шинами, да и сами пески станут ещё более вязкими и коварными. Так что борьба ещё далека до завершения.

«КАМАЗ-мастер» против всех

Перед стартом гонки многие специалисты отмечали, что в категории грузовиков сражение будет ещё более зрелищным, чем во внедорожниках. И тому было несколько причин, их имена — «Ивеко», «Татра», «МАЗ» и «Рено». «КАМАЗ-мастер» по умолчанию является фаворитом любого ралли-рейда, а победить «Синюю армаду» на её территории (маршрут проходил в том числе через Казань и Набережные Челны) — мечта всех остальных команд. «Гонка будет напряжённой — сразу десять гонщиков способны бороться за победу», — говорил перед стартом Жерар де Рой.



Сам де Рой, к слову, оценивал свои шансы довольно скромно: голландец приехал на «Шёлковый путь» на новейшем грузовике «Ивеко», который ещё не проверялся в таких условиях. «Если с надёжностью всё будет хорошо, мы сможем бороться. Но это совершенно новый грузовик», — говорил он. Де Рой словно в воду глядел: на одном из этапов на его машине сломалась подвеска кабины, и экипажу пришлось свернуть со спецучастка. Жерар остаётся в гонке, но с гигантской пенализацией, которая уже не позволит занять высокую позицию.

Ещё хуже началась гонка для Мартина ван ден Бринка — его грузовик сгорел на дистанции, и голландец уже отправился домой. Подкосили технические проблемы и Алеша Лопраиша, который продолжает марафон, но уже лишь в роли «быстрой технички» для Мартина Коломы — главного на данный момент соперника «КАМАЗ-мастер».