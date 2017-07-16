На шёлковом полпути. «КАМАЗ» и Лёб в лидерах, но впереди — Гоби
Караван «Шёлкового пути» взял передышку в городе Урумчи. В гонке лидируют фавориты — Лёб и «КАМАЗ-мастер», но отмечать победу рано.
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На пороге китайской пустыни Гоби, в городе Урумчи, расположился бивуак в составе сотен автомобилей — от гигантских многотонных тягачей до легчайших прототипов и багги. Это день отдыха ралли «Шёлковый путь», караван которого пересёк Россию и Казахстан, а теперь готовится штурмовать самые большие стоячие дюны в мире. На данный момент экипажи преодолели уже 5600 км, и впереди ещё 4000 км — самая сложная часть трансконтинентальной гонки.
«Чемпионат» рассказывает о седьмом издании ралли «Шёлковый путь».
Караван тронулся
В 2017 году «Шёлковый путь» во второй раз подряд проходит по территории России, Казахстана и Китая. Ещё в прошлом году гонка стала самым масштабным
Так, в отличие от прошлого года, в категории грузовиков против «КАМАЗ-мастер» решили выйти и Жерар де Рой с тремя «Ивеко», и Алеш Лопраиш с Мартином Коломы на «Татрах», не говоря о вернувшемся на старт Мартине ван ден Бринке и его грузовике «Рено».
В то же время в зачёте внедорожников наряду с «Пежо» — Стефаном Петеранселем, Себастьеном Лёбом и Сирилем Депре — участвуют «МИНИ», цвета которой представляет, например, многократный победитель американских бах Брайс Мензис. Для него это первый крупный
В то же время в караване участников можно встретить и давно полюбившиеся российским болельщикам «МАЗ-СПОРТавто» во главе с Сергеем Вязовичем и «Газ Рейд Спорт», известную своими гоночными «Газелями». Нельзя забывать и о том, что на старт «Шёлкового пути» выходят и совсем маленькие команды. Речь идёт, например, об экипаже Сергей Шалыгин / Артём Канивец на «Тойоте». Эти двое приехали на старт в Москву из Находки своим ходом, преодолев свыше 9000 км и теперь проходят маршрут ралли без
Из российских лесов в китайские пески
Среди внедорожников лидерство сразу захватили пилоты «Пежо». «Французские львы» уверенно шли впереди и менялись позициями, пока на четвёртом этапе Петерансель не налетел на яму (копия прошлогоднего инцидента), а Депре не застрял в кювете. Вперёд в итоге вышел наименее опытный из всей команды Себастьен Лёб — он не допускает ошибок, а его новейшая «Пежо» DKR3008 Maxi, дебютировавшая на этом «Шёлковом пути», пока работает как часы. Депре, потеряв час, занимает второе место, а Петерансель к дню отдыха с трудом пробился в топ-10.
Позади экипажей «Пежо» идёт Брайс Мензис. Гонщик «МИНИ» только учится выступать в
Главным же сюрпризом первой половины дистанции стали китайцы. За четвёртое место генеральной классификации упорнейшую борьбу ведут Хань Вей, один из самых титулованных раллистов КНР, и опытнейший француз Кристиан Лавьей, который возглавил заводскую команду «Баикмотор», крупного автопроизводителя. Сейчас их разделяют менее 30 секунд, и в дюнах борьба выйдет на новый уровень.
Глядя на турнирную таблицу, может сложиться ощущение, что победа у Себастьена Лёба уже в кармане, но это совсем не так. Впереди коварнейшие дюны, пустыня, где температура воздуха достигает 50 градусов, а пески раскаляются до 70. Опыт прошлого года на этот раз не поможет — потребуется совершенно иная работа с шинами, да и сами пески станут ещё более вязкими и коварными. Так что борьба ещё далека до завершения.
«КАМАЗ-мастер» против всех
Перед стартом гонки многие специалисты отмечали, что в категории грузовиков сражение будет ещё более зрелищным, чем во внедорожниках. И тому было несколько причин, их имена — «Ивеко», «Татра», «МАЗ» и «Рено». «КАМАЗ-мастер» по умолчанию является фаворитом любого
Сам де Рой, к слову, оценивал свои шансы довольно скромно: голландец приехал на «Шёлковый путь» на новейшем грузовике «Ивеко», который ещё не проверялся в таких условиях. «Если с надёжностью всё будет хорошо, мы сможем бороться. Но это совершенно новый грузовик», — говорил он. Де Рой словно в воду глядел: на одном из этапов на его машине сломалась подвеска кабины, и экипажу пришлось свернуть со спецучастка. Жерар остаётся в гонке, но с гигантской пенализацией, которая уже не позволит занять высокую позицию.
Ещё хуже началась гонка для Мартина ван ден Бринка — его грузовик сгорел на дистанции, и голландец уже отправился домой. Подкосили технические проблемы и Алеша Лопраиша, который продолжает марафон, но уже лишь в роли «быстрой технички» для Мартина Коломы — главного на данный момент соперника «КАМАЗ-мастер».
«Очень обидно, что все наши главные соперники столкнулись с теми или иными проблемами, — говорит лидер зачёта грузовиков Дмитрий Сотников. — Мы настраивались на плотную и упорную борьбу с лучшими гонщиками мира — только так ты можешь повышать свой собственный уровень, и очень жаль, что у многих так быстро возникли проблемы».
«КАМАЗ-мастер», выступающий на «Шёлковом пути», четырьмя экипажами продолжает гонку. Секрет надёжности — в опыте и подготовке. «Решающими будут пески Гоби, поэтому в России и Казахстане нужно ехать аккуратно — здесь ты можешь много потерять, но много выиграть нельзя, — объясняет Айрат Мардеев. — Нужно сохранить машину, не нестись сломя голову и быть готовым к пескам». Именно этого понимания, похоже, не хватило другим командам. За исключением Мартина Коломы, все уступают «КАМАЗам» более часа.
Тем не менее, говорить о победе «КАМАЗ-мастер» ещё слишком рано. Впереди самая сложная и коварная часть маршрута, где можно потерять ещё больше. «Очень трудно атаковать, когда за полгонки ты проиграл уже несколько часов, но впереди ещё полгонки, а значит, можно и отыграть это время», — признаётся Сергей Вязович, гонщик «МАЗ-СПОРТавто», который на каждом этапе едет в темпе лидеров, но
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