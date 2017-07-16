Автогонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович финишировал шестым на ралли-рейде «Шелковый путь»

Трасса восьмого этапа проходила по территории Китая. На пути встречались и скоростные дороги, и пыльное бездорожье, и крупные дюны, в которых то и дело вязли грузовики.

Белорус Сергей Вязович показал шестое время на этапе — 3 часа 29 мин. Победителем этапа стал лидер общего зачета россиянин Дмитрий Сотников, который пришел на 15 мин раньше гонщика МАЗа. Белорусский экипаж в генеральной классификации остается на седьмом месте, отставая от лидера гонки на 4 часа 52 мин.

МАЗ Алексея Вишневского финишировал восьмым. Его время — 3 часа 37 мин, а отставание от победителя — 23 мин. В общем зачете экипаж поднялся на десятое место и проигрывает Дмитрию Сотникову 7 часов 45 мин.

Экипаж Александра Василевского из-за небольших проблем с карданным валом закончил этап на 11 позиции. На прохождение спецучастка ушло 4 часа 38 мин — на 1 час 24 мин больше, чем это сделал лидер гонки.

«Первый этап по территории Китая оказался одним из самых сложных в гонке. Непросто было гонщикам, поскольку трасса менялась кардинально. Основные трудности создавали дюны: если взобраться на песчаную горку не удавалось, то ее приходилось объезжать, а на это уходило время. В целом все три МАЗа идут уверенно и постараются финишировать в первой десятке», — отметил лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

В Урумчи у гонщиков сегодня день отдыха. Механики белорусской команды планируют за это время устранить неполадки автомобиля: заменить износившиеся детали и поставить мягкие шины для песчаных дорог. Группа технического сопровождения будет работать в режиме нон-стоп. Организаторы подарили экипажам билеты на китайскую оперу и сеансы массажа, однако едва ли гонщикам удастся выкроить время на отдых.