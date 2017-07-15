Экипаж Сотникова испытал проблемы с двигателем в конце восьмого этапа «Шелкового пути»

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Сотников выиграл восьмой этап, прошедший по территории Китая от Карамая до Урумчи, и укрепил лидерство в зачете грузовиков. Вторым к финишу пришел партнер Сотникова по команде и соотечественник Айрат Мардеев, третьим — чех Мартин Коломы из команды «Татра».

«Сегодня было не так уж жарко, если бы было жарче, все могло бы быть намного хуже, — сказал Сотников. — Старались достаточно ровненько проехать, но в конце немного потеряли, был небольшой сбой с двигателем, поэтому пришлось остановиться, перезапуститься, концовка немного смазанная получилась. Старались работать четко, сделать упор на навигацию, аккуратность и техничность прохождения, вроде бы получилось. Концовка была непростая, вроде бы жесткая, но очень извилистая».

Девятый этап протяженностью 813,89 км (спецучасток — 421,00 км) пройдет по маршруту от Урумчи до Хами 17 июля.