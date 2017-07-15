Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/30396681/
15 июля 2017, 17:14 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Экипаж Сотникова испытал проблемы с двигателем в конце восьмого этапа «Шелкового пути»

ТАСС, 15 июля. Экипаж российского гонщика команды «КамАЗ» Дмитрия Сотникова испытал проблемы с двигателем в концовке восьмого этапа ралли-рейда «Шелковый путь». Его слова приводит пресс-служба соревнований.

Сотников выиграл восьмой этап прошедший по территории Китая от Карамая до Урумчи и укрепил лидерство в зачете грузовиков. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сотников выиграл восьмой этап, прошедший по территории Китая от Карамая до Урумчи, и укрепил лидерство в зачете грузовиков. Вторым к финишу пришел партнер Сотникова по команде и соотечественник Айрат Мардеев, третьим — чех Мартин Коломы из команды «Татра».

«Сегодня было не так уж жарко, если бы было жарче, все могло бы быть намного хуже, — сказал Сотников. — Старались достаточно ровненько проехать, но в конце немного потеряли, был небольшой сбой с двигателем, поэтому пришлось остановиться, перезапуститься, концовка немного смазанная получилась. Старались работать четко, сделать упор на навигацию, аккуратность и техничность прохождения, вроде бы получилось. Концовка была непростая, вроде бы жесткая, но очень извилистая».

Девятый этап протяженностью 813,89 км (спецучасток — 421,00 км) пройдет по маршруту от Урумчи до Хами 17 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости

Колобков: Россия будет активно продвигать "Казанский план действий", принятый на МИНЕПС

"Урал" и "Ростов" сыграли вничью в стартовом матче нового сезона РФПЛ

Мугуруса победила Винус Уильямс и впервые в карьере выиграла Уимблдон

Колобков: Россия будет активно продвигать "Казанский план действий", принятый на МИНЕПС

"Урал" и "Ростов" сыграли вничью в стартовом матче нового сезона РФПЛ