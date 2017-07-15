Лёб и Сотников лидируют после восьмого этапа «Шёлкового пути»
Себастьен Лёб выиграл восьмой этап «Шёлкового пути» в зачёте внедорожников и упрочил своё лидерство в общем зачёте.
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Вторым на этапе стал Сириль Депре, третьим — Брайс Мензис.
Среди грузовиков быстрее всех был лидер общего зачёте Дмитрий Сотников. Вторым стал Айрат Мардеев, третьим — Мартин Коломы.
РЕЗУЛЬТАТЫ 8-ГО ЭТАПА
Внедорожники:
1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) — 2:48:19
2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +5:06
3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +13:57
4. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) +15:22
5. Язид
Грузовики:
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 3:13:51
2. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +1:52
3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +4:59
4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +7:15
5. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +7:58
ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕМ ЗАЧЁТЕ
Внедорожники:
1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) — 21:10:16
2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1:08:41
3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +1:42:32
4. Хань Вей (Geely SMG) +1:52:59
5. Кристиан Лавьей (Baicmotor) +1:53:20
Грузовики:
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 23:29:34
2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +9:54
3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +20:26
4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +27:06
5. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +1:18:48.
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