Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/30396591/
15 июля 2017, 17:02 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Лёб и Сотников лидируют после восьмого этапа «Шёлкового пути»

Себастьен Лёб выиграл восьмой этап «Шёлкового пути» в зачёте внедорожников и упрочил своё лидерство в общем зачёте.

Себастьен <span class=error>Лёб</span> выиграл восьмой этап Шёлкового пути в зачёте <span class=error>внедорожников</span> и упрочил своё лидерство в общем зачёте. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вторым на этапе стал Сириль Депре, третьим — Брайс Мензис.

Среди грузовиков быстрее всех был лидер общего зачёте Дмитрий Сотников. Вторым стал Айрат Мардеев, третьим — Мартин Коломы.

РЕЗУЛЬТАТЫ 8-ГО ЭТАПА

Внедорожники:

1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) — 2:48:19
2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +5:06
3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +13:57
4. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) +15:22
5. Язид Аль-Раджи (X-Raid MINI) +16:49

Грузовики:

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 3:13:51
2. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +1:52
3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +4:59
4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +7:15
5. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +7:58

ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕМ ЗАЧЁТЕ

Внедорожники:

1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) — 21:10:16
2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1:08:41
3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +1:42:32
4. Хань Вей (Geely SMG) +1:52:59
5. Кристиан Лавьей (Baicmotor) +1:53:20

Грузовики:

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 23:29:34
2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +9:54
3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +20:26
4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +27:06
5. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +1:18:48.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Экипаж Сотникова испытал проблемы с двигателем в конце восьмого этапа «Шелкового пути»

Экипаж Сотникова испытал проблемы с двигателем в конце восьмого этапа «Шелкового пути»

ТАСС, 15 июля. Экипаж российского гонщика команды «КамАЗ» Дмитрия Сотникова испытал проблемы с двигателем в концовке восьмого этапа ралли-рейда «Шелковый путь». Его слова приводит пресс-служба соревнований.
Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера