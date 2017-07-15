«Астана» удерживает пятое место в генеральной классификации грузовиков после седьмого этапа «Шелкового пути»

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Организаторы обеспечили «зеленый коридор» для нескольких сотен единиц транспортной техники гоночного каравана на границе Казахстана и Китая. Общая длина маршрута Урджар — Карамай составила 412,90 километров, 106,60 из которых пришлись на спецучасток.

Команда Astana Motorsports удерживает пятую позицию в генеральной классификации грузового зачета, а итог прошедшего этапа несколько ниже — седьмое место.

Пилот грузовика казахстанского экипажа Артур Ардавичус несколько недоволен происходящим на раллийном поле.

«Наша ошибка в навигации на тридцатом километре решила все за нас. Провозились мимо трека и были опережены “КАМАЗом”, а моя задача была в том, чтобы не пустить его вперед нас. Некоторое время мы шли параллельно по полям. Далее я заметил, что российский экипаж идет ровненько за вертолетом, будто вертушка его ведет по треку. Возможно, мне показалось, но в целом странная ситуация», — отметил Ардавичу.

В условиях пыльного трека нагнать «КАМАЗ» казахстанскому экипажу так и не удалось. Пилот комментирует условия видимости во время спецучастка: «Техничный, пилотажный этап, но лучше не рисковать. Едешь в “молоке”, столп пыли стоит, наверное, километр — полтора. Атаковать и достать в пыли впереди идущего — задача и сложная, и опасная».

Руководитель ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин также отметил особенности трека седьмого этапа: «Сегодня, конечно, пыльно было на треке. В таких условиях не следует рисковать, чтобы отыграть несколько секунд. Эти секунды могут стоить намного больше, чем кажется. Сход, авария, последствия — тут нужно аккуратно и выдержанно ехать».