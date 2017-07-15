Экипаж Сотникова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков
ТАСС, 15 июля. Экипаж «КамАЗ-мастер» российского гонщика Дмитрия Сотникова финишировал первым на восьмом этапе
ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Он показал время 3 часа 13 минут и 51 секунду.
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Вторым стал партнер Сотникова по команде и соотечественник Айрат Мардеев (+01.52), третьим — чех Мартин Коломы из команды «Татра» (+04.59). Еще два представителя команды «КамАЗ-мастер» Антон Шибалов и Эдуард Николаев финишировали четвертым (+07.15) и пятым (+07.58) соответственно. В общем зачете грузовиков по итогам восьми этапов Сотников сохранил за собой первое место с общим временем 23 часа 29 минут 34 секунды. Шибалов — второй (+09.54), Коломы — третий (+20.26).
В зачете внедорожников лучшее время на восьмом этапе показал француз Себастьян Лёб из команды «Пежо» (2 часа 48 минут и 19 секунд), вторым финишировал его партнер по команде и соотечественник Сириль Депре (+05.06). Американец Брайс Мензис из команды
Протяженность восьмого этапа ралли, прошедшего по территории Китая от Карамая до Урумчи, составила 436,34 км, длина спецучастка — 250,37 км. Девятый этап протяженностью 813,89 км (спецучасток — 421,00 км) пройдет по маршруту от Урумчи до Хами 17 июля.
В нынешнем ралли «Шелковый путь» принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединятся свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участникам за две недели предстоит преодолеть 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.
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