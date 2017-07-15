Экипаж Сотникова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вторым стал партнер Сотникова по команде и соотечественник Айрат Мардеев (+01.52), третьим — чех Мартин Коломы из команды «Татра» (+04.59). Еще два представителя команды «КамАЗ-мастер» Антон Шибалов и Эдуард Николаев финишировали четвертым (+07.15) и пятым (+07.58) соответственно. В общем зачете грузовиков по итогам восьми этапов Сотников сохранил за собой первое место с общим временем 23 часа 29 минут 34 секунды. Шибалов — второй (+09.54), Коломы — третий (+20.26).

В зачете внедорожников лучшее время на восьмом этапе показал француз Себастьян Лёб из команды «Пежо» (2 часа 48 минут и 19 секунд), вторым финишировал его партнер по команде и соотечественник Сириль Депре (+05.06). Американец Брайс Мензис из команды X-Raid стал третьим (+13.57). В общем зачете внедорожников по итогам семи этапов лидирует Лёб (21 час 10 минут и 16 секунд), Депре — второй (+01:08.41), Мензис — третий (+01:42.32).

Протяженность восьмого этапа ралли, прошедшего по территории Китая от Карамая до Урумчи, составила 436,34 км, длина спецучастка — 250,37 км. Девятый этап протяженностью 813,89 км (спецучасток — 421,00 км) пройдет по маршруту от Урумчи до Хами 17 июля.

В нынешнем ралли «Шелковый путь» принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединятся свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участникам за две недели предстоит преодолеть 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.