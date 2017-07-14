Сотников: На спецучастке седьмого этапа ралли «Шелковый путь» все осторожничали

«Спецучасток сегодня интересный: все “летали”, очень много ям, поэтому “осторожничали”, — считает Сотников. — Тем не менее, в одном месте прыгнули выше обычного и на финише заметили, что немного зацепили поддон: была утечка масла, но на нас это никак не сказалось, мы ничего не заметили, не было потери давления. Да и вообще все параметры были в норме, поэтому мы продолжили ехать и на финише только обнаружили небольшую утечку, сейчас уже удачно устраненную».

Экипаж Сотникова выиграл седьмой этап ралли, показав время 1 час 6 минут 26 секунд. Вторым и третьим стали партнеры Сотникова по команде Антон Шибалов (27 секунд отставания) и Айрат Мардеев (+1.13), еще один представитель команды «КамАЗ-мастер» Эдуард Николаев финишировал четвертым (+1.31). В общем зачете грузовиков по итогам семи этапов Сотников сохранил за собой первое место с общим временем 20 часов 15 минут 43 секунды. Шибалов — второй (+2.39), чех Мартин Коломы из команды «Татра» — третий (+15.27).

Сотников отметил высокий уровень организации ралли. «В Китае все традиционно очень гостеприимно, хорошо организована безопасность на маршруте — каждый перекресток оцеплен, очень много людей, встречают очень приветливо и даже здесь за территорией бивуака очень много людей, — сказал пилот “КамАЗ-мастер”. — Границы прошли достаточно быстро, никаких нареканий к организаторам нет, они хорошо постарались. Радуемся лету, так как Россия нас теплом не балует в этом году, хоть здесь погреемся».

Протяженность седьмого этапа ралли от азербайджанского Урджара до китайского Карамая составила 412,90 км, длина спецучастка — 106,60 км. Восьмой этап протяженностью 436,34 км (спецучасток — 250,37 км) пройдет по маршруту от Карамая до Урумчи 15 июля.

В нынешнем ралли «Шелковый путь» принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединятся свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит в седьмой раз, в этом году участникам за две недели предстоит преодолеть 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.