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14 июля 2017, 16:25 | Авто/мото: Автоспорт | БЕЛТА

Три мазовских экипажа финишировали в восьмерке сильнейших на седьмом этапе «Шелкового пути»

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три мазовских экипажа финишировали в восьмерке сильнейших на седьмом этапе ралли-рейда «Шелковый путь», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прошедшая гонка оказалась не самой сложной для пилотов и техники. Трасса состояла из скоростных участков которые периодически сменялись холмистыми отрезками. Увеличить
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Прошедшая гонка оказалась не самой сложной для пилотов и техники. Трасса состояла из скоростных участков, которые периодически сменялись холмистыми отрезками. Многие экипажи двигались довольно быстро и завершили заезд с небольшим отставанием от лидера — россиянина Дмитрия Сотникова.

Белорусские экипажи финишировали практически одновременно. Шестое место занял Алексей Вишневский, который преодолел спецучасток за 69 мин. и проиграл победителю этапа около 3 мин. В общем зачете белорусский экипаж остается на 11-м месте с отставанием в 7 часов 22 мин.

На седьмом месте с разницей в 5 сек. от партнера по команде «МАЗ-Спортавто» завершил заезд Александр Василевский. В турнирной таблице он замыкает первую десятку. От результата лидера гонки его отделяют 6 часов 50 минут.

На восьмой позиции финишировал Сергей Вязович. «Спецучасток был несложным, разве что в одном месте была яма, которая оказалась гораздо серьезнее, чем на карте. Нам пришлось обгонять все джипы, поскольку стартовали в числе последних. Единственную сложность создавала пыль, из-за которой видимость ухудшилась. В остальном же проблем не было ни с техникой, ни с членами экипажа», — рассказал лидер команды «МАЗ-СПОРТавто».

Восьмой этап ралли-рейда «Шелковый путь» пройдет по территории Китая. Спецучасток протяженностью 250 км будет сочетать скоростные отрезки, которые постепенно будут усложняться. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань.

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