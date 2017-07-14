Лёб и Сотников лидируют на ралли «Шёлковый путь» после 7-го СУ
По итогам седьмого этапа
ралли-марафона «Шёлковый путь» в классе внедорожников победу одержал пилот X-Raid Брайс Мензис.
На втором месте финишировал гонщик «Пежо» Сириль Депре, а замкнул тройку лидеров его напарник Себатсьен Лёб.
В классе грузовиков победу одержал пилот «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников, его товарищи по команде Антон Шибалов, Айрат Мардеев и Эдуард Николаев заняли места со второго по четвёртое.
Результаты седьмого этапа
Внедорожники:
1. Брайс Мензис (X-Raid MINI) — 1:03:56
2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1:31
3. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) +1:37
4. Лю Яньгуй (Baicmotor Racing Team) +3:43
5. Кристиан Лавьей (Baicmotor) +3:53
…
8. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) +5:40.
Грузовики:
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 1:06:26
2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +0:27
3. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +1:13
4. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +1:31
5. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +2:34.
Положение в общем зачёте
Внедорожники:
1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) — 18:21:57
2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1:03:35
3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +1:28:35
4. Хань Вей (Geely SMG) +1:34:21
5. Кристиан Лавьей (Baicmotor) +1:35:11
Грузовики:
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 20:15:43
2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +2:39
3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +15:27
4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +25:14
5. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +1:01:47.
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