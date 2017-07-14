Автогонщик «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский стал седьмым на шестом этапе «Шелкового пути»

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Шестой спецучасток длиной 388 км включал в себя в основном гравийные и каменистые отрезки. Сама трасса была несложной, многие грузовые экипажи проехали ее на высокой скорости. Трудности создавали только многочисленные ловушки, которых могли не заметить пилоты и штурманы на трассе.

Среди белорусов лучший результат показал 25-летний Алексей Вишневский, известный не только как мазовский гонщик, но и как трехкратный чемпион Беларуси по дрифтингу. Он проехал спецучасток седьмым за 3 часа 50 мин. От победителя заезда россиянина Эдуарда Николаева белорусский экипаж отстал более чем на 11 мин. В общем зачете он занимает 11-е место и проигрывает лидеру гонки Дмитрию Сотникову из «КАМАЗ-Мастер» 7 часов 19 мин.

На высокой скорости преодолел шестой этап Сергей Вязович, соревнуясь с Эдуардом Николаевым за первое место (разница между экипажами была в 2 секунды). Однако ближе к финишу у МАЗа начались проблемы с электропроводкой — от генератора оторвался провод. На устранение неисправности ушло около часа, ликвидировать отставание белорусам уже не удалось. В результате МАЗ Вязовича показал 10-е время этапа — 4 часа 34 мин., отставание от победителя составило 56 мин. В генеральной классификации экипаж находится на седьмом месте, проигрывая лидеру гонки 4 часа 33 мин.

С большими проблемами на этапе столкнулся МАЗ Александра Василевского, который серьезно застрял в солончаке. В течение четырех часов машину пытались вытащить, что удалось лишь с последней попытки. В итоге экипаж завершил выступление на 17-м месте. В генеральной классификации Александр Василевский замыкает десятку сильнейших с отставанием от первого места Дмитрия Сотникова в 6 часов 47 мин.

Седьмой этап включает в себя не слишком протяженный спецучасток в 106 км, который проложен в гористой местности и приведет к границе с Китаем.