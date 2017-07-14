Приморские гонщики прибыли на соревнования в Хабаровск
В ближайшие выходные состоится 4 этап
РДС-Восток.
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В ночь на пятницу в Хабаровск прибыли гоночные болиды пилотов
Уже в эти выходные в Хабаровске состоится четвертый этап российской
На данный момент в турнирной таблице
«В Хабаровск всегда едем с удовольствием! От здешних этапов всегда положительные эмоции. Что касается автомобиля — после предыдущего этапа, как водится, обслужил машину — заменил тех. жидкости, проверил все узлы, подвеску. Ничего особенного не переделывал, но обслужить — это обязательно. Более того, проверю всё и после доставки в Хабаровск из Владивостока. Машина едет на прицепе, но всё равно проверять надо — дорога у нас, мягко говоря, неровная. Видите в чём дело, заезд в дрифте длится секунд 20, если за эти секунды ещё и машина будет ломаться —
Своё очередное путешествие из Владивостока в Хабаровск уже завершила гонщица Екатерина Седых. В период между соревнованиями Екатерине, как она сама говорит, скучать не пришлось.
«Последние три недели были насыщенными: как обычно, тренировки, подготовка и осваивание новых навыков. А ещё я побывала в лагере чемпионов Йокохама и познакомилась с английскими тренерами футбольной команды Челси. Приятные знакомства! А между тем, мой подкапотный табун уже готов, и бьет копытами в предвкушение весёлой гонки. Всегда рада приезжать сюда! Хабаровск мой дом, я же родом отсюда, и первая начала эмиграцию дрифтеров во Владивосток. Рада, что увижу школьных друзей, родителей — самое милое времяпрепровождение. И всё же, всем любителям красоты, грациозности, экшена и адреналина настоятельно рекомендую быть на “Ерофей-арене” в эти выходные!».
Готов к соревнованиям ещё один опытный гонщик
«Перед этим этапом поработали с подвеской немного — доработали, поднастроили. В Хабаровске будем тестировать в боевом режиме. На прошлом хабаровском этапе у меня была авария с Лёшей Линьковым. Лёша развалил машину,
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