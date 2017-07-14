Приморские гонщики прибыли на соревнования в Хабаровск

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В ночь на пятницу в Хабаровск прибыли гоночные болиды пилотов РДС-Восток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Уже в эти выходные в Хабаровске состоится четвертый этап российской дрифт-серии, где сразятся сильнейшие гонщики из Хабаровска, Благовещенска и Владивостока.

На данный момент в турнирной таблице РДС-Восток лидирует Егор Шумилкин из Хабаровска. Кстати, максимальное количество баллов по ходу сезона Егор смог завоевать именно на хабаровском этапе в мае этого года.

«В Хабаровск всегда едем с удовольствием! От здешних этапов всегда положительные эмоции. Что касается автомобиля — после предыдущего этапа, как водится, обслужил машину — заменил тех. жидкости, проверил все узлы, подвеску. Ничего особенного не переделывал, но обслужить — это обязательно. Более того, проверю всё и после доставки в Хабаровск из Владивостока. Машина едет на прицепе, но всё равно проверять надо — дорога у нас, мягко говоря, неровная. Видите в чём дело, заезд в дрифте длится секунд 20, если за эти секунды ещё и машина будет ломаться — как-то не очень. Кстати, я рад, что вернулся Евгений Солоненко, он молодец. Надеюсь, что и остальные ребята, которые где-то скрываются, подтянутся к остальным этапам или к следующему году. Я рад за любого пилота, кто возвращается и хочет ехать, неважно даже, если честно, из какого он города. Зрителей приглашаем — приходите, вас все ждут, ради вас все только и приехали!».

Своё очередное путешествие из Владивостока в Хабаровск уже завершила гонщица Екатерина Седых. В период между соревнованиями Екатерине, как она сама говорит, скучать не пришлось.

«Последние три недели были насыщенными: как обычно, тренировки, подготовка и осваивание новых навыков. А ещё я побывала в лагере чемпионов Йокохама и познакомилась с английскими тренерами футбольной команды Челси. Приятные знакомства! А между тем, мой подкапотный табун уже готов, и бьет копытами в предвкушение весёлой гонки. Всегда рада приезжать сюда! Хабаровск мой дом, я же родом отсюда, и первая начала эмиграцию дрифтеров во Владивосток. Рада, что увижу школьных друзей, родителей — самое милое времяпрепровождение. И всё же, всем любителям красоты, грациозности, экшена и адреналина настоятельно рекомендую быть на “Ерофей-арене” в эти выходные!».

Готов к соревнованиям ещё один опытный гонщик РДС-Восток Константин Горчаков. Спортсмен подчёркивает, что соревнования запоминаются не авариями.