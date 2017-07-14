Экипаж Сотникова выиграл седьмой этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков
ТАСС, 14 июля. Экипаж «КамАЗ-мастер» российского гонщика Дмитрия Сотникова финишировал первым на седьмом этапе
ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Он показал время 1 час 6 минут 26 секунд.
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Вторым и третьим стали партнеры Сотникова по команде Антон Шибалов (27 секунд отставания) и Айрат Мардеев (+01.13). Еще один представитель команды «КамАЗ-мастер» Эдуард Николаев финишировал четвертым (+01.31). В общем зачете грузовиков по итогам семи этапов Сотников сохранил за собой первое место с общим временем 20 часов 15 минут 43 секунды. Шибалов — второй (+02.39), чех Мартин Коломы из команды «Татра» — третий (+15.27).
В зачете внедорожников лучшее время на седьмом этапе показал американец Брайс Мензис из команды
Протяженность седьмого этапа ралли от азербайджанского Урджара до китайского Карамая составила 412,90 км, длина спецучастка — 106,60 км. Восьмой этап протяженностью 436,34 (спецучасток — 250,37 км) пройдет по маршруту от Карамая до Урумчи 15 июля.
В нынешнем ралли «Шелковый путь» принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединятся свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участникам за две недели предстоит преодолеть 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.
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