Сааведра заменит Алешина в команде Schmidt Peterson Motorsports на этапе Indycar в Канаде
ТАСС, 13 июля. Колумбиец Себастьян Сааведра заменит россиянина Михаила Алешина в составе команды Schmidt Peterson Motorsports на этапе гоночной серии Indycar в Канаде. Об этом сообщает
пресс-служба коллектива.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Последний раз Сааведра выступал в Indycar в сезоне 2015 года, проведя пять гонок. Всего на счету 27-летнего пилота 62 гонки в американской гоночной серии, а лучшим финишем является восьмое место.
О причинах замены российского пилота не сообщается. В заявлении Schmidt Peterson Motorsports отмечается, что Алешин будет присутствовать в Торонто и поддерживать команду, но ни он, ни коллектив не будут давать дальнейшие комментарии. Этап в Торонто пройдет с 14 по 16 июля.
30-летний Алешин проводит в Indycar третий сезон. Лучшим его результатом является второе место, также он один раз выиграл квалификацию.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter