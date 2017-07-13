Сааведра заменит Алешина в команде Schmidt Peterson Motorsports на этапе Indycar в Канаде

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Последний раз Сааведра выступал в Indycar в сезоне 2015 года, проведя пять гонок. Всего на счету 27-летнего пилота 62 гонки в американской гоночной серии, а лучшим финишем является восьмое место.

О причинах замены российского пилота не сообщается. В заявлении Schmidt Peterson Motorsports отмечается, что Алешин будет присутствовать в Торонто и поддерживать команду, но ни он, ни коллектив не будут давать дальнейшие комментарии. Этап в Торонто пройдет с 14 по 16 июля.

30-летний Алешин проводит в Indycar третий сезон. Лучшим его результатом является второе место, также он один раз выиграл квалификацию.