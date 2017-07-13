Экипаж Николаева на шестом этапе «Шелкового пути» получил удары после попадания в яму
ТАСС, 13 июля. Члены экипажа российского гонщика команды «КамАЗ-Мастер» Эдуарда Николаева на шестом этапе
ралли-рейда «Шелковый путь» получили сильные удары в позвоночник после попадания машины в яму, но никто не пострадал. Слова гонщика приводит пресс-служба соревнований.
Экипаж Николаева стал победителем шестого этапа
«Спецучасток был интересный, быстрый, с кочками и опасными местами, приходилось делать много подрезок, — сказал Николаев. — В основном ехали с партнерами, ехали быстро, догнали Шибалова, видели Сотникова. Но за 120 километров до финиша, делая подрезку, попали в яму, и у нас обломило кронштейн подвески кабины. Пришлось немножечко сбросить, потому что были сильные удары в позвоночник, но экипаж в порядке, никто не пострадал».
Седьмой этап протяженностью 412,90 км (спецучасток — 106,60 км) пройдет по маршруту от казахстанского Урджара до китайского Карамая 14 июля.
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