Экипаж Николаева на шестом этапе «Шелкового пути» получил удары после попадания в яму

Экипаж Николаева стал победителем шестого этапа ралли-рейда, второе место занял чех Мартин Коломы из команды Tatra, третьим финишировал партнер Николаева по команде Дмитрий Сотников, который сохраняет лидерство в общем зачете. Вторым идет еще один гонщик «КамАЗа» Антон Шибалов, третьим — Коломы.

«Спецучасток был интересный, быстрый, с кочками и опасными местами, приходилось делать много подрезок, — сказал Николаев. — В основном ехали с партнерами, ехали быстро, догнали Шибалова, видели Сотникова. Но за 120 километров до финиша, делая подрезку, попали в яму, и у нас обломило кронштейн подвески кабины. Пришлось немножечко сбросить, потому что были сильные удары в позвоночник, но экипаж в порядке, никто не пострадал».

Седьмой этап протяженностью 412,90 км (спецучасток — 106,60 км) пройдет по маршруту от казахстанского Урджара до китайского Карамая 14 июля.