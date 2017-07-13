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13 июля 2017, 15:57 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Гонщик Петерансель заявил, что не планирует бороться за подиум «Шелкового пути"-2017

УРДЖАР (Казахстан), 13 июл — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Гонщик Peugeot Стефан Петерансель после 6-го этапа ралли-марафона «Шелковый путь» 2017 года заявил, что не планирует бороться за попадание на подиум, а будет присматривать за своими партнерами по команде.

Петерансель выиграл 6-й этап «Шелкового пути"-2017, прошедший между городами Семей и Урджар. В общем зачете внедорожников француз идет на 10-й позиции, отставая от лидирующего Себастьяна Лёба на 3 часа 22минуты и 22 секунды.

«Когда стартуешь 24-м, навигация гораздо проще, потому что всю траву уже примяли грузовики, и ты едешь как будто по дороге. Мы выиграли у ближайшего преследователя 15 минут, но это не наша заслуга. Теперь мы менее чем в двух часах от третьего места, но за восемь оставшихся этапов вряд ли мы сможем пробиться в призовую тройку. Даже если бы это было возможно, наш руководитель предпочел бы, чтобы я присматривал за Себом (Лёбом) и Сирилем (Депре)», — заявил Петерансель журналистам.
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