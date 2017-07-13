Гонщик Петерансель заявил, что не планирует бороться за подиум «Шелкового пути"-2017

Петерансель выиграл 6-й этап «Шелкового пути"-2017, прошедший между городами Семей и Урджар. В общем зачете внедорожников француз идет на 10-й позиции, отставая от лидирующего Себастьяна Лёба на 3 часа 22минуты и 22 секунды.

«Когда стартуешь 24-м, навигация гораздо проще, потому что всю траву уже примяли грузовики, и ты едешь как будто по дороге. Мы выиграли у ближайшего преследователя 15 минут, но это не наша заслуга. Теперь мы менее чем в двух часах от третьего места, но за восемь оставшихся этапов вряд ли мы сможем пробиться в призовую тройку. Даже если бы это было возможно, наш руководитель предпочел бы, чтобы я присматривал за Себом (Лёбом) и Сирилем (Депре)», — заявил Петерансель журналистам.