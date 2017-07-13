Николаев: Поломка подвески кабины привела к потере времени на этапе «Шелкового пути»

Николаев одержал победу на 6-м этапе «Шелкового пути"-2017, который прошел между городами Семей и Урджар в Казахстане. Он занимает 6-е место в общем зачете грузовиков.

«Этап очень интересный сегодня, мы сегодня были в роли догоняющих, — заявил Николаев журналистам. — Удалось подвеску подстроить после вчерашнего этапа. Вчера все-таки было жестко, мы новую подвеску испытываем, с пружинами. И не совсем вчера попали в настройки, сегодня было комфортнее. Но, к сожалению, километров за 80 до финиша проломилась подвеска кабины, мы ее тоже сделали новую, испытываем. Не выдержала, по следам де Роя идем (улыбается). Но мы не съехали, по крайней мере, финишировали, потому что это задняя опора, на ней можно ехать. Просто для спины не очень хорошо, поэтому пришлось сбросить темп. В целом, этапом довольны».