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13 июля 2017, 13:00 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Николаев: Поломка подвески кабины привела к потере времени на этапе «Шелкового пути»

УРДЖАР (Казахстан), 13 июл — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский пилот «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев после 6-го этапа ралли-марафона «Шелковый путь» 2017 года заявил, что поломка подвески кабины грузовика привела к потере времени.

Николаев одержал победу на 6-м этапе «Шелкового пути"-2017, который прошел между городами Семей и Урджар в Казахстане. Он занимает 6-е место в общем зачете грузовиков.

«Этап очень интересный сегодня, мы сегодня были в роли догоняющих, — заявил Николаев журналистам. — Удалось подвеску подстроить после вчерашнего этапа. Вчера все-таки было жестко, мы новую подвеску испытываем, с пружинами. И не совсем вчера попали в настройки, сегодня было комфортнее. Но, к сожалению, километров за 80 до финиша проломилась подвеска кабины, мы ее тоже сделали новую, испытываем. Не выдержала, по следам де Роя идем (улыбается). Но мы не съехали, по крайней мере, финишировали, потому что это задняя опора, на ней можно ехать. Просто для спины не очень хорошо, поэтому пришлось сбросить темп. В целом, этапом довольны».
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УРДЖАР (Казахстан), 13 июл — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Голландский гонщик Жерар де Рой, выступающий на грузовике Iveco, заявил, что на 6-м этапе ралли-марафона «Шелковый путь» 2017 года вновь испытал проблемы с подвеской, которые были у него днем ранее.
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