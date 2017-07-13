Николаев: Поломка подвески кабины привела к потере времени на этапе «Шелкового пути»
УРДЖАР (Казахстан), 13 июл —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский пилот «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев после 6-го этапа ралли-марафона «Шелковый путь» 2017 года заявил, что поломка подвески кабины грузовика привела к потере времени.
Николаев одержал победу на 6-м этапе «Шелкового пути"-2017, который прошел между городами Семей и Урджар в Казахстане. Он занимает 6-е место в общем зачете грузовиков.
«Этап очень интересный сегодня, мы сегодня были в роли догоняющих, — заявил Николаев журналистам. — Удалось подвеску подстроить после вчерашнего этапа. Вчера
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