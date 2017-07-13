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13 июля 2017, 12:58 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Гонщик Сотников заявил, что боролся с Лёбом на 6-м этапе «Шелкового пути»

УРДЖАР (Казахстан), 13 июл — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников заявил, что на 6-м этапе ралли-марафона «Шелковый путь» 2017 года основная борьба у него развернулась с французом Себастьеном Лёбом на Peugeot, экипаж которого выступает в зачете внедорожников.

Сотников показал третий результат в зачете грузовиков на 6-м этапе «Шелкового пути», прошедшем между городами Семей и Урджар в Казахстане, и продолжает лидировать в общем зачете грузовиков. Лёб стал вторым на этапе в четверг в зачете внедорожников и также удерживает лидерство в своем зачете и среди всех участников ралли.

«Не скажу, что самый быстрый участок, — заявил Сотников журналистам. — Он такой рабочий получился, с переменой скоростных участков с извилистой и гористой местностью. Опасно было: речки, канавы, очень много камней. Зацепили колесо, но хватило подкачки, чтобы доехать до финиша. Психологически это отвлекало, да и режим пришлось менять. Все время виднелись на горизонте Peugeot, долго боролись с Лёбом, менялись позициями. Целый день с ними. Старались надежно проехать, кроме колеса проблем не было, более аккуратно вторую половину ехали».
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