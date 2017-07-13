Гонщик Сотников заявил, что боролся с Лёбом на 6-м этапе «Шелкового пути»

Сотников показал третий результат в зачете грузовиков на 6-м этапе «Шелкового пути», прошедшем между городами Семей и Урджар в Казахстане, и продолжает лидировать в общем зачете грузовиков. Лёб стал вторым на этапе в четверг в зачете внедорожников и также удерживает лидерство в своем зачете и среди всех участников ралли.

«Не скажу, что самый быстрый участок, — заявил Сотников журналистам. — Он такой рабочий получился, с переменой скоростных участков с извилистой и гористой местностью. Опасно было: речки, канавы, очень много камней. Зацепили колесо, но хватило подкачки, чтобы доехать до финиша. Психологически это отвлекало, да и режим пришлось менять. Все время виднелись на горизонте Peugeot, долго боролись с Лёбом, менялись позициями. Целый день с ними. Старались надежно проехать, кроме колеса проблем не было, более аккуратно вторую половину ехали».