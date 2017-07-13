Гонщик Жерар де Рой вновь столкнулся с поломкой подвески на этапе «Шелкового пути»

Де Рой стал 8-м на этапе «Шелкового пути», прошедшем в четверг между казахстанскими городами Семей и Урджар, и идет на 10-й строчке общего зачета грузовиков. Днем ранее де Рой из-за серьезной поломки потерял шансы на победу в ралли-марафоне, получив 112,5 часа штрафа.

«Начали этап достаточно неплохо, ехали нормально. Но потом нам пришлось замедлиться, дала о себе знать вчерашняя проблема, что-то сломалось в подвеске. Из-за этого мы потеряли около получаса. А вообще спецучасток быстрый, мне понравился», — заявил де Рой журналистам.