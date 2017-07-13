Гонщик Жерар де Рой вновь столкнулся с поломкой подвески на этапе «Шелкового пути»
УРДЖАР (Казахстан), 13 июл —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Голландский гонщик Жерар де Рой, выступающий на грузовике Iveco, заявил, что на 6-м этапе ралли-марафона «Шелковый путь» 2017 года вновь испытал проблемы с подвеской, которые были у него днем ранее.
Де Рой стал 8-м на этапе «Шелкового пути», прошедшем в четверг между казахстанскими городами Семей и Урджар, и идет на 10-й строчке общего зачета грузовиков. Днем ранее де Рой
«Начали этап достаточно неплохо, ехали нормально. Но потом нам пришлось замедлиться, дала о себе знать вчерашняя проблема,
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