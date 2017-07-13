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13 июля 2017, 12:57 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Гонщик Жерар де Рой вновь столкнулся с поломкой подвески на этапе «Шелкового пути»

УРДЖАР (Казахстан), 13 июл — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Голландский гонщик Жерар де Рой, выступающий на грузовике Iveco, заявил, что на 6-м этапе ралли-марафона «Шелковый путь» 2017 года вновь испытал проблемы с подвеской, которые были у него днем ранее.

Де Рой стал 8-м на этапе «Шелкового пути», прошедшем в четверг между казахстанскими городами Семей и Урджар, и идет на 10-й строчке общего зачета грузовиков. Днем ранее де Рой из-за серьезной поломки потерял шансы на победу в ралли-марафоне, получив 112,5 часа штрафа.

«Начали этап достаточно неплохо, ехали нормально. Но потом нам пришлось замедлиться, дала о себе знать вчерашняя проблема, что-то сломалось в подвеске. Из-за этого мы потеряли около получаса. А вообще спецучасток быстрый, мне понравился», — заявил де Рой журналистам.
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