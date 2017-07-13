Француз Петерансель выиграл шестой этап ралли «Шелковый путь» в зачете внедорожников

Маршрут этапа, прошедшего в четверг, пролегал между населенными пунктами Семей и Урджар в Казахстане, гонщики преодолели 597 км. Петерансель на спецучастке протяженностью 387,86 км показал результат 3 часа 16 минут 6 секунд. Второе место занял его соотечественник на Peugeot Себастьен Лёб, уступивший времени победителя 15 минут 28 секунд. Третий результат у китайца Хань Вэя на Geely, его отставание — 16 минут 19 секунд.

В генеральной классификации первая тройка не претерпела изменений: Лёб с общим временем 17 часов 16 минут 24 секунды сохраняет лидерство, следом идут француз Сириль Депре на Peugeot (отставание — 1 час 3 минуты 41 секунда) и американец Брайс Мензис на Mini (+1 час 30 минут 12 секунд).

Следующий этап между Урджаром и Карамаем со спецучастком 106,6 км пройдет в пятницу.