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13 июля 2017, 11:03 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Экипаж Николаева выиграл шестой этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

ТАСС, 13 июля. Экипаж «КамАЗ-мастер» российского гонщика Эдуарда Николаева финишировал первым на шестом этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Он показал время 3 часа 38 минут и 38 секунд.

Вторым и третьим стали партнеры Николаева по команде Дмитрий Сотников и Антон Шибалов. Увеличить
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Вторым и третьим стали партнеры Николаева по команде соотечественники Дмитрий Сотников (5 минут 13 секунд отставания) и Антон Шибалов (+06.37) соответственно.

Протяженность шестого этапа ралли от казахстанского Семея до азербайджанского Урджара составила 597,13 км, длина спецучастка — 387,86 км. Седьмой этап протяженностью 412,90 км (спецучасток — 106,60 км) пройдет по маршруту от Урджара до китайского Карамая 14 июля.

В нынешнем ралли «Шелковый путь» принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединятся свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участникам за две недели предстоит преодолеть 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.
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Команда Astana Motorsports испытала ряд проблем на пятом этапе ралли «Шелковый путь»

Команда Astana Motorsports испытала ряд проблем на пятом этапе ралли «Шелковый путь»

Протяженность спецучастка по маршруту пятого этапа «Шелкового пути» «Астана — Семей» составила 484,54 километра, а общая длина этапа насчитывает 849,54 километров. Команда Astana Motorsports испытывала ряд технических проблем на протяжении дистанции, что повлекло за собой снижение результата в турнирной таблице. Грузовой экипаж под бортовым номером 310 занял одиннадцатое место по итогам этапа и пятую позиции в генеральной классификации грузового зачета, сообщает пресс-служба Президентского клуба «Астана».
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