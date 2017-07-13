Экипаж Николаева выиграл шестой этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

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Вторым и третьим стали партнеры Николаева по команде соотечественники Дмитрий Сотников (5 минут 13 секунд отставания) и Антон Шибалов (+06.37) соответственно.

Протяженность шестого этапа ралли от казахстанского Семея до азербайджанского Урджара составила 597,13 км, длина спецучастка — 387,86 км. Седьмой этап протяженностью 412,90 км (спецучасток — 106,60 км) пройдет по маршруту от Урджара до китайского Карамая 14 июля.

В нынешнем ралли «Шелковый путь» принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединятся свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участникам за две недели предстоит преодолеть 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.