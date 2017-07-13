Команда Astana Motorsports испытала ряд проблем на пятом этапе ралли «Шелковый путь»
Протяженность спецучастка по маршруту пятого этапа «Шелкового пути» «Астана — Семей» составила 484,54 километра, а общая длина этапа насчитывает 849,54 километров. Команда Astana Motorsports испытывала ряд технических проблем на протяжении дистанции, что повлекло за собой снижение результата в турнирной таблице. Грузовой экипаж под бортовым номером 310 занял одиннадцатое место по итогам этапа и пятую позиции в генеральной классификации грузового зачета, сообщает
пресс-служба Президентского клуба «Астана».
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Видимо, что-то случилось...
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После этапа Артур Ардавичус рассказал обо всех неудачах.
«Очень длинный день сегодня. Маршрут линейный для грузовиков. Мы вышли на максимальную скорость — и так шли все гонщики, догнать
И скорость сложно включить, и движение рваное — ехать сложно, приходится больше тормозить — жечь колодки. Это не езда. Мы решили остановиться и разобраться с проблемой. Пока Мишель демонтировал узел, я провел осмотр грузовика. Обратил внимание на то, что слегка дымится левое заднее колесо. Оказалось, что сухая трава между тормозным диском и суппортом начинает дымиться. Попытался выскоблить палкой, сухостой вспыхнул. Успели потушить. Потом правое заднее колесо дало о себе знать — рассыпался суппорт. Плюс ко всему этому, мы поймали два скоростных превышения на этапе. В общем, сегодня собрали все что можно, в результате чего потеряли сорок минут.
По итогам пятого этапа казахстанский пилот Артур Ардавичус замыкает пятерку сильнейших грузовиков в генеральной классификации марафона. Следует отметить, что во время этапа у экипажа Жерара де Роя сломался амортизатор кабины,
На пятом этапе водителям сервисных автомобилей «ассистанс» и
По окончании этапа на центральной площади в Семее казахстанский экипаж встречали фанаты и болельщики команды. На мероприятии собралось более тысячи человек. Капитан «Астаны» отмечает, что встреча с болельщиками помогла команде вновь почувствовать прилив сил:
«Весь негатив пятого этапа перекрыл наш приезд в Семей — здесь нас ожидала акция акимата города и организаторов ралли “Шелковый путь”. Семей — близкий для меня город, в котором я прожил более четырех лет и отучился здесь в
Добавим, следующий этап по маршруту «Семей — Урджар» будет последним на территории Казахстана. Протяженность общего участка составит 597 километров, из которых 388 пройдут на спецучастке.
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