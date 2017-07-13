Команда Astana Motorsports испытала ряд проблем на пятом этапе ралли «Шелковый путь»

После этапа Артур Ардавичус рассказал обо всех неудачах.

«Очень длинный день сегодня. Маршрут линейный для грузовиков. Мы вышли на максимальную скорость — и так шли все гонщики, догнать кого-то было очень сложно. Думаю, пилоты грузовиков согласятся со мной — они ехали и никого не видели. Если только это не супер-скорости «Камазов», которые могли догнать за счет срезок и постоянных атак без сбросов. Но это не все новости. Бог все-таки есть, и он нас любит. На маршруте у нас будто запала педаль акселератора, обороты максимальные, на любой передаче. Педаль газа не жму, а обороты в верхней полке.

И скорость сложно включить, и движение рваное — ехать сложно, приходится больше тормозить — жечь колодки. Это не езда. Мы решили остановиться и разобраться с проблемой. Пока Мишель демонтировал узел, я провел осмотр грузовика. Обратил внимание на то, что слегка дымится левое заднее колесо. Оказалось, что сухая трава между тормозным диском и суппортом начинает дымиться. Попытался выскоблить палкой, сухостой вспыхнул. Успели потушить. Потом правое заднее колесо дало о себе знать — рассыпался суппорт. Плюс ко всему этому, мы поймали два скоростных превышения на этапе. В общем, сегодня собрали все что можно, в результате чего потеряли сорок минут.

По итогам пятого этапа казахстанский пилот Артур Ардавичус замыкает пятерку сильнейших грузовиков в генеральной классификации марафона. Следует отметить, что во время этапа у экипажа Жерара де Роя сломался амортизатор кабины, из-за чего голландская команда свернула со спецучастка и направилась в бивуак. Технические проблемы грузовика де Роя принесли команде многочисленные пенализации (штрафы) в виде потери часов. По словам самого Жерара, у его команды очень мало шансов взойти на подиум «Шелкового пути», но экипаж все же продолжит участие в гонке для того, чтобы протестировать свой новый Iveco. Теперь грузовик Артура Ардавичуса, который представляет «Астану» на машине итальянской компании, является главной надеждой команды De Rooy Iveco.

На пятом этапе водителям сервисных автомобилей «ассистанс» и пресс-каров предстояло преодолеть 766 километров дистанции, и несмотря на усталость, которая начинает накапливаться у невидимых героев гонки, они продолжают путь, чтобы помочь своей команде добиться максимального результата. Медиа-кар «Астаны» продолжает следовать за экипажем на стандартном автомобиле Renault Duster. Это единственный казахстанский пресс-кар на ралли-марафоне «Шелковый путь».

По окончании этапа на центральной площади в Семее казахстанский экипаж встречали фанаты и болельщики команды. На мероприятии собралось более тысячи человек. Капитан «Астаны» отмечает, что встреча с болельщиками помогла команде вновь почувствовать прилив сил:

«Весь негатив пятого этапа перекрыл наш приезд в Семей — здесь нас ожидала акция акимата города и организаторов ралли “Шелковый путь”. Семей — близкий для меня город, в котором я прожил более четырех лет и отучился здесь в Автомобильно-механический техникуме, прожил тут свою студенческую жизнь. Здесь живут мои родственники. Мы встретились с акимом, со спортивными функционерами. Душевно пообщались. Но на этом все не закончилось, потому что мы попали в распоряжение наших болельщиков. Полтора часа с фанатами и моими сокурсниками буквально обнулили меня и следующий этап еду будто заново родился. Правду говорят, что родные стены помогают».

Добавим, следующий этап по маршруту «Семей — Урджар» будет последним на территории Казахстана. Протяженность общего участка составит 597 километров, из которых 388 пройдут на спецучастке.