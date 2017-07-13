Во Владивостоке «Восток» даст бой Сергею Даркину и компании

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Сегодня вечером, в 19:00, во Владивосток приходит большой спидвей сезона-2017. «Восток» принимает гранда отечественного мотоспорта — тольяттинскую «Мега-Ладу», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Формально «Восток» принимает гостей в рамках чемпионов России. Однако объективно все победные реляции ушли в прошлое. Лидеры во главе с Григорием Лагутой решили полностью сосредоточиться на выступлениях в европейских лигах (к тому же, бывшего капитана «Востока» недавно отстранили от соревнований на Кубке мира с подозрением на допинг). Юниоры пока не в состоянии биться на равных с фаворитами. Что и доказала майская гонка на стадионе имени Степанова в Тольятти. Без Григория приморцы не набрали даже трёх десятков очков. Как итог — уверенная победа «Мега-Лады» со счётом 63:27. Одним из творцов победы волжан по иронии судьбы стал воспитанник приморского мотоспорта Артём Лагута.

На этот раз расклад примерно такой же: чемпионы страны даже на родном «Авангарде» выступят в роли аутсайдеров против Сергея Даркина, Рената Гафурова, Андрея Кудряшова, Глеба Чугунова и компании. Хотя при поддержке родных трибун востоковцы могут и выстрелить, считают эксперты-оптимисты.

«Сейчас в команде самый старший — Вадим Тарасенко (участник недавнего Кубка мира — Прим. ред.), ему 23 года, — уточнил главный тренер приморского коллектива Игорь Столяров в интервью агентству Vladnews. — Но юниоры “Востока” радуют, и если не одержат полную победу, то потреплют опытных спортсменов уж точно».