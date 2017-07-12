Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/30367808/
12 июля 2017, 19:55 | Авто/мото: Автоспорт | БЕЛТА

Три экипажа «МАЗ-СПОРТавто» вошли в топ-10 на пятом этапе «Шелкового пути»

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» вошли в топ-10 на пятом этапе «Шелкового пути», сообщили БЕЛТА в белорусской команде.

Лучшее время среди <span class=error>мазовских</span> пилотов показал Сергей <span class=error>Вязович</span> который финишировал четвертым — 4 часа 48 мин. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лучшее время среди мазовских пилотов показал Сергей Вязович, который финишировал четвертым, — 4 часа 48 мин.

Пятый спецучасток хотя и оказался продолжительным (более 484 км), но состоял в основном из скоростных трасс: жесткой грунтовки с каменистыми и гравийными отрезками.

Быстрее белоруса, победившего на третьем этапе гонки, были только три камазовских гонщика: лидер этапа Дмитрий Сотников, который опередил белорусов на 16 мин., Антон Шибалов и Эдуард Николаев.

МАЗ Алексея Вишневского прошел этап на шестой позиции. который опередил белорусов на 16 мин., а гандикап — около 30 мин. В генеральной классификации он находится на 11-м месте и отстает от российского экипажа на 7 часов 13 мин.

Седьмым преодолел спецучасток Александр Василевский, потратив 5 часов 5 мин. — почти на 33 мин. больше, чем победитель этапа. В генеральной квалификации белорусский экипаж поднялся на седьмое место, проигрывая лидеру гонки 2 часа 29 мин.

На шестом этапе гонщиков ожидает спецучасток протяженностью 388 км. По маршруту экипажам предстоит часто менять направление, а под конец объезжать многочисленные ловушки, которых можно будет избежать при грамотной навигации.

Ралли-рейд «Шелковый путь-2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Гонщик Николаев удивлен, что Шибалов и Сотников обошли его на этапе «Шелкового пути»

СЕМЕЙ (Казахстан), 12 июл — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский пилот «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев после 5-го этапа ралли-марафона «Шелковый путь» заявил, что удивлен проигрышу по времени своим партнерам по команде Дмитрию Сотникову и Антону Шибалову.
Еще 7 новостей  Все новости

Хамелеон впервые увидел струю воды - видео

Лукашенко: Беларуси надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене

Лукашенко: ответственность за публичное слово и у политика, и у журналиста

Хамелеон впервые увидел струю воды - видео

Лукашенко: Беларуси надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене