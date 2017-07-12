Три экипажа «МАЗ-СПОРТавто» вошли в топ-10 на пятом этапе «Шелкового пути»
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» вошли в топ-10 на пятом этапе «Шелкового пути», сообщили БЕЛТА в белорусской команде.
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Лучшее время среди мазовских пилотов показал Сергей Вязович, который финишировал четвертым, — 4 часа 48 мин.
Пятый спецучасток хотя и оказался продолжительным (более 484 км), но состоял в основном из скоростных трасс: жесткой грунтовки с каменистыми и гравийными отрезками.
Быстрее белоруса, победившего на третьем этапе гонки, были только три камазовских гонщика: лидер этапа Дмитрий Сотников, который опередил белорусов на 16 мин., Антон Шибалов и Эдуард Николаев.
МАЗ Алексея Вишневского прошел этап на шестой позиции. который опередил белорусов на 16 мин., а гандикап — около 30 мин. В генеральной классификации он находится на 11-м месте и отстает от российского экипажа на 7 часов 13 мин.
Седьмым преодолел спецучасток Александр Василевский, потратив 5 часов 5 мин. — почти на 33 мин. больше, чем победитель этапа. В генеральной квалификации белорусский экипаж поднялся на седьмое место, проигрывая лидеру гонки 2 часа 29 мин.
На шестом этапе гонщиков ожидает спецучасток протяженностью 388 км. По маршруту экипажам предстоит часто менять направление, а под конец объезжать многочисленные ловушки, которых можно будет избежать при грамотной навигации.
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