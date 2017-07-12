Гонщик Николаев удивлен, что Шибалов и Сотников обошли его на этапе «Шелкового пути»

Николаев на 5-м этапе «Шелкового пути"-2017 показал 3-й результат, уступив только Сотникову и Шибалову, и поднялся на 6-е место общего зачета грузовиков.

«День прошел хорошо, — сказал Николаев журналистам. — Ехали быстро, поэтому даже удивились, что Дима (Сотников) и Антон (Шибалов) нам “привезли”. Обогнали сегодня (Сергея) Вязовича, он долгое время ехал за нами. Затем стоял (Мартин) Коломы — застрял, поехал не туда по курсу. (Жерара) Де Роя видели с поднятым капотом. Весь день боролись с джипами, догоняли, обходили в поворотах, но на прямых они опять накатывали».