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12 июля 2017, 16:02 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Мардеев: Прокол колеса привел к потере времени на 5-м этапе «Шелкового пути»

СЕМЕЙ (Казахстан), 12 июл — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев после 5-го этапа ралли-марафона «Шелковый путь» рассказал, что потерял время из-за прокола колеса.

<em>СЕМЕЙ (Казахстан) 12 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>. </em>Российский пилот <span class=error>КАМАЗ</span>-мастер <span class=error>Айрат</span> <span class=error>Мардеев</span> после 5-го этапа <nobr>ралли-марафона</nobr> Шелковый путь рассказал что потерял время <nobr>из-за </nobr>прокола колеса. Увеличить
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Мардеев на 5-м этапе «Шелкового пути» показал пятый результат и идет на 4-м месте общего зачета грузовиков. Спецучасток прошел между Астаной и Семеем.

«Поначалу мы шли в хорошем темпе, объехали (Мартина) Коломы и (Сергея) Вязовича, увидели впереди (Эдуарда) Николаева и поняли, что идем с хорошим временем, проехали мимо (Жерара) де Роя. Поехали дальше и очень обидно пробили шину. Обычно едешь и видишь, что налетел на камень, тут все понятно, а сегодня я ничего не видел. Не знаю, где и как мы его пробили, просто механик в какой-то момент сказал, что у нас прокол. Шина порвалась с внутренней стороны, боковой порез внутри — камнем очень сложно так ее пробить», — рассказал Мардеев журналистам.
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