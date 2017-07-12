Мардеев: Прокол колеса привел к потере времени на 5-м этапе «Шелкового пути»

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Мардеев на 5-м этапе «Шелкового пути» показал пятый результат и идет на 4-м месте общего зачета грузовиков. Спецучасток прошел между Астаной и Семеем.