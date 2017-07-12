Мардеев: Прокол колеса привел к потере времени на 5-м этапе «Шелкового пути»
СЕМЕЙ (Казахстан), 12 июл —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев после 5-го этапа ралли-марафона «Шелковый путь» рассказал, что потерял время из-за прокола колеса.
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Мардеев на 5-м этапе «Шелкового пути» показал пятый результат и идет на 4-м месте общего зачета грузовиков. Спецучасток прошел между Астаной и Семеем.
«Поначалу мы шли в хорошем темпе, объехали (Мартина) Коломы и (Сергея) Вязовича, увидели впереди (Эдуарда) Николаева и поняли, что идем с хорошим временем, проехали мимо (Жерара) де Роя. Поехали дальше и очень обидно пробили шину. Обычно едешь и видишь, что налетел на камень, тут все понятно, а сегодня я ничего не видел. Не знаю, где и как мы его пробили, просто механик в
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