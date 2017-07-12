БМВ выставит заводскую команду в Формуле-Е с 2018 года

Как и «Ауди», которая также подготовила заводскую команду, БМВ возьмёт за основу коллектив Andretti Formula E, которому в настоящее время оказывает определённую поддержку. Марка намерена с помощью гонок электромобилей развивать технологии для использования их в серийных дорожных электромобилях и беспилотных машинах БМВ из готовящейся к запуску линейки моделей iNext.