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12 июля 2017, 15:54 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

БМВ выставит заводскую команду в Формуле-Е с 2018 года

Марка БМВ придёт в Формулу-Е с заводской командой — дебют немецкого автопроизводителя с собственным коллективом состоится в сезоне-2018/19.

Как и «Ауди», которая также подготовила заводскую команду, БМВ возьмёт за основу коллектив Andretti Formula E, которому в настоящее время оказывает определённую поддержку. Марка намерена с помощью гонок электромобилей развивать технологии для использования их в серийных дорожных электромобилях и беспилотных машинах БМВ из готовящейся к запуску линейки моделей iNext.
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