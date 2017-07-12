Гонщик Петерансель заявил, что его автомобиль был полностью перестроен после аварии
СЕМЕЙ (Казахстан), 11 июл —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Французский пилот Peugeot Стефан Петерансель заявил, что после аварии, произошедшей на 4-м этапе ралли-марафона «Шелковый путь» 2017 года, его команде пришлось полностью перестраивать автомобиль.
Петерансель, попавший в серьезную аварию и повредивший автомобиль на этапе между Костанаем и Астаной, финишировал с 15-м результатом на 5-м этапе «Шелкового пути».
«Прошлой ночью мы проделали большую работу, нужно было полностью перестроить машину. И все блестяще справились со своей работой, я смог стартовать и начал атаковать с самого старта, а вот потом у меня возникли технические неполадки. Скорее всего, это связано с тем, что пришлось перестраивать машину, и
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