Гонщик Петерансель заявил, что его автомобиль был полностью перестроен после аварии

Петерансель, попавший в серьезную аварию и повредивший автомобиль на этапе между Костанаем и Астаной, финишировал с 15-м результатом на 5-м этапе «Шелкового пути».

«Прошлой ночью мы проделали большую работу, нужно было полностью перестроить машину. И все блестяще справились со своей работой, я смог стартовать и начал атаковать с самого старта, а вот потом у меня возникли технические неполадки. Скорее всего, это связано с тем, что пришлось перестраивать машину, и что-то недоглядели. Главное, что я остаюсь в гонке. И могу быть “тенью” двух остальных Peugeot», — заявил Петерансель журналистам.